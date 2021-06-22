Шпаргалка для гида и "рогатый" Моисей. Как в Палехе развивают социальный туризм

Елена Тихомирова рассказывает о Крестовоздвиженском храме — главной архитектурной примечательности Палеха. Он был возведен в 1762–1774 годах в строгих формах древнерусского зодчества, это один из немногих подписных храмов России, сохранившихся до наших дней. На западной стене четверика кирпичом выложен автограф его создателя — Егора Дубова.
— Многие видят эти буквы, но не все понимают, что они означают и почему там нанесены. И я в своих экскурсиях рассказываю об этом, — объясняет Тихомирова.
Елена Станиславовна приехала в Палех с мужем в 1988 году и большую часть жизни проработала правоведом на местной строчевышивальной фабрике. Сейчас она на пенсии, но продолжает работать. Говорит — характер такой, усидеть дома сложно. Рассказывать о Палехе, его истории и особых душевных качествах местных жителей может бесконечно.
— В советские годы у нас в Иванове, где я жила в детстве, существовала замечательная традиция: каждые выходные рядом с Памятником борцам революции стоял экскурсионный автобус, который собирал людей и вез по различным достопримечательностям города. И, будучи школьницей, я вместе с родителями много раз ездила на подобные экскурсии, да и в целом тема краеведения мне всегда была очень интересна. Поэтому, когда в нашем Палехском центре соцобслуживания решили запустить проект "серебряных" гидов, я буквально двумя руками была "за". Может, это и не скромно, но я с детства мечтала прислониться к этому миру, — рассказывает Елена Станиславовна.
Город кружевных окошек
Палех действительно остается одним из самых красивых мест в среднерусской глубинке. Удивительным образом здесь сочетаются живописная природа и местная архитектура — от обилия ажурных наличников на деревянных домах разбегаются глаза. Такие окна в "рюшечку" есть даже на здании местной пожарной части. Но все же всемирную известность Палеху принесли не они, а возникший в XVII веке иконописный промысел с уникальной манерой письма местных художников. А после революции — лаковая миниатюра, сохранившая прочную связь с традициями древнерусской живописи. В советские годы произведения палехских мастеров получили признание во многих странах и были представлены на крупнейших международных выставках в Венеции, Париже, Милане и других.
Многое из того, что вошло в экскурсионный маршрут Елены Тихомировой, стало для нее открытием. Особенно ее поразила христианская культура.
— Я не хочу сказать, что я глубоко верующий человек, я, скорее, сомневающийся, но мне очень жаль, что в школьные годы мы не изучали эту культуру. И чем больше я сегодня погружаюсь в эту тему, тем больше хочется о ней знать. Вот, например, внутри храма на фреске есть изображение человека с рожками. Меня спрашивают мои экскурсанты: почему он с рожками, это что — черт? Я очень много рылась, перелопатила уйму литературы и нашла. Оказалось, что это вовсе не черт, это Моисей! А появление рожек в изображении его образа связано с неправильным переводом так называемой Вульгаты — Святого Писания на латинском языке, которую блаженный Иероним перевел так: "Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у него, то Моисей не знал, что лицо его стало рогато оттого, что Бог говорил с ним". Дело в том, что на иврите "рог" и "луч" звучит почти одинаково, то есть правильнее было бы перевести "лицо его стало сиять лучами". Отсюда и возникла ошибка, из-за которой многие художники, в том числе Микеланджело, стали изображать Моисея с рогами. Хотя есть немало картин и фресок, где отчетливо видны не рога, а именно солнечные лучи, — рассказывает Елена Станиславовна.
Галина Борунова по образованию — агроном, всю жизнь проработала в сельском хозяйстве, на местной станции защиты растений. На пенсию по состоянию здоровья ушла в 2008-м. Признается, что историей Палеха интересовалась всегда, но знания эти были до сих пор поверхностными.
— Мой маршрут посвящен истории проведения палехских ярмарок и иконописной мастерской Николая Сафонова. До революции она считалась крупнейшей в Палехе. В конце XIX века из 418 палехских мастеров 200 работало у Сафонова. И все как один славились высочайшим художественным уровнем и были известны во многих губерниях царской России. На обучение в мастерские брали мальчиков с девяти лет, девочкам отказывали. Обучение длилось пять лет, "дипломной работой" считалось самостоятельное написание иконы, которую лично оценивал сам Сафонов. Сегодня в сафоновских мастерских располагается палехский Дом ремесел, — рассказывает Галина Ивановна.
Студенты с фабрик и заводов
В 2018 году началось масштабное благоустройство исторической части Палеха. Здесь реконструировали скверы, центральный фонтан, проложили удобные тротуарные дорожки, установили новую систему уличной иллюминации, высадили около двух тысяч деревьев и кустарников. Не использовать новые возможности города было нельзя. Так в Палехском центре социального обслуживания населения родилась идея открыть школу "серебряных" гидов.
— Мы решили, что наши пенсионеры тоже могут внести свой вклад в развитие поселка как туристического центра. Для этого они будут проводить социальные экскурсии для таких же пожилых людей из разных районов нашей области, которые не имеют финансовой возможности куда-либо съездить или просто физически ограничены в силу возраста и здоровья. Кроме того, проект позволяет пенсионерам чувствовать себя нужными и востребованными в обществе, — рассказывает директор социального центра Ольга Воронина.
Школу решили создать на базе Палехского музея искусства. Педагогами и кураторами проекта согласились выступить профессиональные экскурсоводы музея. Поначалу обучаться на курсах вызвались почти 20 человек, однако до конца дошла лишь половина из них.
— Одни поняли, что им сложно выступать перед публикой, другим тяжело давалось изучение текста, третьи чисто физически не смогли находиться столько времени на ногах в силу возраста, — объясняет Воронина.
Сотрудники музея нетрадиционно подошли к обучению "серебряных" гидов, почти сразу начав занятия с практики. Всего для пенсионеров было проведено около пяти мастер-классов от профессиональных экскурсоводов, после чего перешли к теории и индивидуальным консультациям.
Старший научный сотрудник музея Елена Любимова рассказывает, что во время обучения кураторы особое внимание уделяли подаче и качеству экскурсионного материала.
— Мы рассказали нашим студентам, какие архивные материалы стоит изучить, где их взять, что почитать. Зачем нужен паспорт объекта, туристические карты, как они составляются. Как нужно строить свою речь, каких речевых оборотов и ошибок нужно избегать. А они были, и это вполне объяснимо! Ведь, понимаете, большая часть наших "студентов" — это люди, которые всю жизнь проработали на фабриках, заводах, в сельском хозяйстве, им было непросто вот так сразу погрузиться в другой мир, научиться "держать" группу. И мы их поправляли, корректировали, но никто не обижался, а даже благодарили за наши советы, — рассказывает Любимова.
Обучение длилось полгода. Для экскурсоводов закупили специальную форму — кепки, дождевики, сумки и громкоговоритель. Каждый из пенсионеров подготовил свой творческий продукт, который на пробной экскурсии необходимо были презентовать организаторам. Пешеходный маршрут решили назвать "Прогулки по Палеху".
— Конечно, для многих этот экзамен стал выходом из зоны комфорта. Почти все они очень волновались, это чувствовалось. Но общие впечатления об экскурсии остались очень позитивные. Больше скажу, мы с коллегами были в легком и приятном шоке от этой трансформации. Мы знаем наших пенсионеров давно. Одни хорошо поют, другие — рукодельничают, третьи — принимают участие в спортивных мероприятиях, но тут они открылись для нас совершенно с другой стороны, — рассказывает Воронина.
Самое важное качество гида
Интересуюсь у Галины Боруновой, тяжело ли ей далось изучение материала. Твердо отвечает — нет — и тут же добавляет:
— Правда, шпаргалку на свою первую настоящую экскурсию я все же прихватила. Воспользоваться ей не пришлось, но зато с ней как-то спокойнее было. Все остальные экскурсии потом проходили уже как по маслу.
За время действия проекта "серебряные" гиды провели по Палеху 12 экскурсий для более чем 130 человек из разных районов области. Конечно, пандемия спутала планы и из-за действующих в регионе ограничений проект пришлось приостановить. Впрочем, как признаются пенсионеры, навыки они не потеряли. Многие из них в течение года оттачивали мастерство на экскурсиях для друзей и родственников, приезжающих в Палех в гости.
При этом сам проект получил признание на федеральном уровне, был внесен в общероссийский сборник лучших практик активного долголетия 2020 года и рекомендован экспертами для реализации во всех регионах страны.
Когда большинство антиковидных ограничений были сняты, "серебряные" гиды вновь возобновили экскурсии по Палеху, а организаторы приступили к набору новой группы для обучения.
— Практика показала, что самое важное качество гида — это любовь к своей малой родине, — считает Ольга Воронина. — Даже если он сбивается, где-то совершает речевые ошибки, но по-настоящему любит места, о которых рассказывает, его будут слушать с замиранием сердца, а все остальное придет с опытом.
Таисия Кириллова