Шпаргалка для гида и "рогатый" Моисей. Как в Палехе развивают социальный туризм

Елена Тихомирова рассказывает о Крестовоздвиженском храме — главной архитектурной примечательности Палеха. Он был возведен в 1762–1774 годах в строгих формах древнерусского зодчества, это один из немногих подписных храмов России, сохранившихся до наших дней. На западной стене четверика кирпичом выложен автограф его создателя — Егора Дубова.

— Многие видят эти буквы, но не все понимают, что они означают и почему там нанесены. И я в своих экскурсиях рассказываю об этом, — объясняет Тихомирова.

Елена Станиславовна приехала в Палех с мужем в 1988 году и большую часть жизни проработала правоведом на местной строчевышивальной фабрике. Сейчас она на пенсии, но продолжает работать. Говорит — характер такой, усидеть дома сложно. Рассказывать о Палехе, его истории и особых душевных качествах местных жителей может бесконечно.

— В советские годы у нас в Иванове, где я жила в детстве, существовала замечательная традиция: каждые выходные рядом с Памятником борцам революции стоял экскурсионный автобус, который собирал людей и вез по различным достопримечательностям города. И, будучи школьницей, я вместе с родителями много раз ездила на подобные экскурсии, да и в целом тема краеведения мне всегда была очень интересна. Поэтому, когда в нашем Палехском центре соцобслуживания решили запустить проект "серебряных" гидов, я буквально двумя руками была "за". Может, это и не скромно, но я с детства мечтала прислониться к этому миру, — рассказывает Елена Станиславовна.

Город кружевных окошек

Палех действительно остается одним из самых красивых мест в среднерусской глубинке. Удивительным образом здесь сочетаются живописная природа и местная архитектура — от обилия ажурных наличников на деревянных домах разбегаются глаза. Такие окна в "рюшечку" есть даже на здании местной пожарной части. Но все же всемирную известность Палеху принесли не они, а возникший в XVII веке иконописный промысел с уникальной манерой письма местных художников. А после революции — лаковая миниатюра, сохранившая прочную связь с традициями древнерусской живописи. В советские годы произведения палехских мастеров получили признание во многих странах и были представлены на крупнейших международных выставках в Венеции, Париже, Милане и других.

Многое из того, что вошло в экскурсионный маршрут Елены Тихомировой, стало для нее открытием. Особенно ее поразила христианская культура.

— Я не хочу сказать, что я глубоко верующий человек, я, скорее, сомневающийся, но мне очень жаль, что в школьные годы мы не изучали эту культуру. И чем больше я сегодня погружаюсь в эту тему, тем больше хочется о ней знать. Вот, например, внутри храма на фреске есть изображение человека с рожками. Меня спрашивают мои экскурсанты: почему он с рожками, это что — черт? Я очень много рылась, перелопатила уйму литературы и нашла. Оказалось, что это вовсе не черт, это Моисей! А появление рожек в изображении его образа связано с неправильным переводом так называемой Вульгаты — Святого Писания на латинском языке, которую блаженный Иероним перевел так: "Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у него, то Моисей не знал, что лицо его стало рогато оттого, что Бог говорил с ним". Дело в том, что на иврите "рог" и "луч" звучит почти одинаково, то есть правильнее было бы перевести "лицо его стало сиять лучами". Отсюда и возникла ошибка, из-за которой многие художники, в том числе Микеланджело, стали изображать Моисея с рогами. Хотя есть немало картин и фресок, где отчетливо видны не рога, а именно солнечные лучи, — рассказывает Елена Станиславовна.