Эксперты считают, что систему регистрации кочевников нужно изменить

ТАСС, 17 июня. Процедуру регистрации представителей коренных малочисленных народов Севера (КНМС) необходимо изменить, их следует регистрировать по фактическому месту пребывания. Об этом в четверг сообщил президент Ассоциации КМНС, сенатор Григорий Ледков.

"Следующий вопрос - это регистрация кочевников. <…> В 2011 году было принято решение о регистрации в ближайших населенных пунктах, но это была временная мера, чтобы снять накал, чтобы люди паспорта могли получить, потому что из-за [проблем с регистрацией] им отказывали в этом. На сегодняшний день ситуация все равно не определена, потому что мы имеем дело, по сути, с фальсификацией данных о пребывании человека, если мы сегодня людей регистрируем в небольших администрациях, маленьких поселках, где они раз в год проходят мимо, когда кочуют, но по факту людей там нет, это служебное помещение", - сказал он на заседании рабочей группы Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

По словам Ледкова, из-за такой неопределенности с правилами регистрации представителей КМНС у них появляются трудности с получением пенсии, социальной помощи, других услуг, а также с реализацией их избирательного права.

"Мы считаем, что здесь надо подходить точечно. Этих субъектов у нас в Арктике осталось не так много, и мы могли бы по-настоящему регистрировать людей по фактическому месту их проживания, где они бывают на местах кочевий", - предложил президент Ассоциации.

Улучшение качества жизни КМНС станет одной из тем работы Арктического совета, председательство в котором на период 2021-2023 гг. в мае перешло от Исландии к России. Сегодня на арктических территориях РФ проживают представители 19 коренных народов, в общей сложности их численность составляет около 102 тыс. человек.

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока в арктических регионах насчитывают 102 тысячи человек, к ним относятся 19 народов.