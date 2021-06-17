В Нижнем Новгороде пройдет пятый фестиваль стрит-арта "Место"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Более 60 авторов со всей России и из-за рубежа украсят Нижний Новгород в рамках пятого стрит-арт-фестиваля "Место". В городе также пройдут мастер-классы, выставки, экскурсии и лекции, рассказала ТАСС в четверг куратор и организатор мероприятия Майя Ковальски.

"Сейчас мы находимся на важном этапе, когда у нас в параллельной программе открывается несколько прекраснейших больших выставок: в "Терминале А", выставка в "Галерее 9Б". Это такие важные элементы нашей огромной колоссальной параллельной программы. Безусловно, в этом году фестиваль приобрел невероятные масштабы, у нас участвует практически 60 авторов, и в городе будет создано более 40 работ", - сказала собеседница агентства.

Художники на протяжении нескольких дней будут создавать не только полотна на фасадах домов и различных сооружениях, но и другие объекты, так как одна из ключевых задач фестиваля - вовлечение нижегородцев и гостей города в целом в стрит-арт-культуру.

"Объекты у нас совершенно разные, в этом году будут и девятиэтажные фасады, также объекты украсят технические сооружения, двух- и трехэтажные дома. Помимо таких муралов будут создаваться инсталляции, мы развиваем разные направления. <…> Одна из задач - в рамках фестиваля донести то, что уличное искусство - это большая культура, у которой есть свои истоки, направления, школы и традиции. Стрит-арт - это не просто картинка на стене, мимо которой мы прошли, фестиваль показывает масштаб и ценность этой культуры", - рассказала Ковальски.

Как сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, власти с радостью поддерживают такое мероприятие, так как оно в том числе привлекает туристов в регион. "Благодаря нашим талантливым и активным уличным художникам, которые организовывают этот фестиваль, Нижний Новгород занимает одну из лидирующих позиций по развитию стрит-арта в России. Уличное искусство не только украшает город, но и привлекает туристов. Специально для гостей разработаны маршруты по объектам стрит-арта, создана интерактивная карта работ фестиваля прошлых лет", - сказал Беркович.

История фестиваля

Фестиваль "Место" стал для Нижнего Новгорода традиционным, а начиналось все с задумки уличного художника Никиты Nomerz, который несколько лет снимал документальный фильм "В открытую" про уличное искусство. "В конце съемок этого фильма он решил сделать презентацию, конечно же, в нашем родном Нижнем Новгороде. Никита подумал, что было бы здорово привезти несколько художников, которые снимались в картине, чтобы они сделали какие-то объекты в городе. Таким образом, чуть более 10 человек удалось привезти, потому что никаких свободных средств тогда не было, получился такой краудфандинг местечкового уровня. Приехали несколько человек, которые жили у Никиты, с общей кухней, общей едой, и ребята сделали несколько объектов, назвав это "Местом". Спустя некоторое время было принято решение, что история станет ежегодной, потому что поступал огромный шквал заявок от горожан с предложением объектов и домов. Художники отозвались, и так зародился фестиваль", - рассказала Ковальски.

За несколько лет команда проекта стала больше. Если изначально всем занимался Никита Nomerz, то теперь в оргкомитете состоят шесть человек, которым помогают более 100 волонтеров.

Как рассказал журналистам сам Никита Nomerz, многие объекты расположены, например, в Канавинском районе города, это как раз подчеркивает намерение организаторов наполнять стрит-артом не только центр города. "Канавинский район - это одно из таких мест, которые мы пытаемся продумать в формате маршрутов. То есть у нас в прошлые годы такие кусочки появились и в этом году мы стараемся между старыми объектами продумать локации, которые будут объединяться в удобные маршруты. <…> В этом году фестиваль впервые стал международным, к нам приехали художники из других стран", - сказал Nomerz.

В этом его поддерживает и Майя Ковальски. "У нас прекрасный фактурный город, мы решили, что нужно выходить за границы центра и таким образом мы уже третий год делаем объекты в разных районах. В прошлом году мы практически захватили Канавинский и Московский районы", - сказала собеседница агентства.

Разные стили

В Нижний Новгород приехали художники из Москвы, Пензы, Калининграда, Минска, Сербии, Австрии, а также других городов и стран. Их работы представлены в разных направлениях. Каждый вкладывает в стрит-арт-объект свой смысл. Так, например, Дмитрий Каштальян из Минска изображает на фасаде пятиэтажного дома на улице Совнаркомовской сюжет из "Алисы в стране чудес", вплетая в него характерные для России символы. "Автор произведения Льюис Кэрролл посещал когда-то Нижний Новгород, он посещал Нижегородскую ярмарку, которая находится буквально через дорогу. Она его очень впечатлила, в те времена была очень колоритным местом, и мы с организаторами решили, что стоит отразить это в моем сюжете как некую международную культурную связь", - рассказал ТАСС художник.

Еще один объект, находящийся через дорогу от Нижегородской ярмарки, - это абстрактная композиция Юрия Аверина, который приехал на фестиваль из Красноярска. "Когда мне написали кураторы и пригласили на фестиваль, то я посмотрел окружающую среду на Google-картах, посмотрел цветовую гамму, палитру и определил гамму композиции. Изучил историческую тему ярмарки, что здесь такое разнообразие происходило, далее я с карт взял маленькую часть архитектуры ярмарки, этого дома, понравилось также, как композиционно расположено пространство до Оки и Волги, вставил это некоторыми элементами в работу. Получилась такая абстрактная композиция", - сказал ТАСС Аверин.

Мнение нижегородцев

Жители города в беседе с корреспондентом ТАСС отмечают, что работы на фасадах домов и других объектах добавляют красок городу, их можно показывать детям, которые замечают рисунки.

"Это очень здорово, это очень интересно, потому простая серость хоть зимой, хоть летом - это скучно, а сейчас глаз радуется, ребенок оценил. Когда-то там была нарисована избушка на курьих ножках, мы все время останавливались и начинались у нас фантазии, а эту работу вообще можно рассматривать сколько угодно. Все такое разное и интересное, это полет фантазии и вообще на душе приятнее становится, глаз цепляется за это", - сказала Анна, комментируя работу, которую выполняет москвич Захар Zak в парке имени Пушкина.

Местная жительница Ольга, считает, что подобные проекты украшают районы, отдаленные от центра. "Стало живенько у нас, детям нравится очень, они сразу заметили. Раньше таких работ вообще не было, а сейчас появилась здесь и неподалеку от нас на пятиэтажном доме. Это хорошо, потому что людям, которые живут в нижней части города, хочется чего-то интересного. Не все могут каждый раз выезжать в центр с детьми, а им хочется показать что-то интересное", - рассказала собеседница агентства, которая прогуливалась с детьми рядом с Нижегородской ярмаркой.

В рамках фестиваля в четверг в пространстве Terminal A в нижегородском ЦУМе открылось две выставки: фестиваль наклеек ФАН от команды FYMers и выставка "20 кадров в секунду".

"Я ранее не была на подобных выставках, про стикеры и стрит-арт я вообще ничего не знала. Благодаря тому, что в Нижнем проходит фестиваль уличного искусства "Место", мы пришли сюда посмотреть, как выглядят стикеры. Это очень интересно с той точки зрения, что все очень ярко, красочно, но иногда из-за пестроты сложно понять, что хотел донести автор, ты теряешься. Но в этом очень интересно разбираться, особенно когда есть человек, который рассказывает, что он хотел этим сказать, откуда та или иная наклейка, потому что история каждой наклейки разная", - рассказала ТАСС Анастасия после посещения экскурсии по выставке наклеек.

Нижегородец Роман отметил, что после открытия подобных пространств в торговых центрах появляется новая жизнь. "Стикеры интересные, в этом можно что-то найти, поэтому прикольно. В целом, тут вопрос к современному искусству всегда есть, а так эта часть хороша, интересно. <…> Это новая жизнь в уже уставший торговый центр, поэтому очень интересно становится", - сказал собеседник агентства.

Мощь города

Художники, которые прилетели из городов, находящихся за сотни, а иногда и тысячи километров, подчеркивают силу, мощь, привлекательность и колорит Нижнего Новгорода, а также уровень фестиваля.

"Я был год назад на фестивале "Место", но мне не удалось посмотреть город, <…> с первой моей поездки я ощутил, что Нижний Новгород с очень мощной энергией, с мощными людьми, и мне здесь очень сильно нравится. Плюс фестиваль в моем видении - это один из лучших фестивалей в России", - рассказал корреспонденту ТАСС Юрий Аверин из Красноярска.

Дмитрий Каштальян из Минска объясняет свою поездку в Нижний Новгород в том числе любовью к путешествиям. "Это возможность путешествовать, познакомиться с огромным количеством интересных людей. Нижний Новгород сам по себе колоритный город, привлекательный, я надеюсь побыстрее закончить работу, погулять по городу, впитать в себя его энергию, культурные течения. Город необычный и самодостаточный, это очень хорошо сказывается на развитии личности, на творческом потенциале", - сказал Каштальян.

В этом его поддерживает Никита Романов из Пензы, который объединил в своей работе "Мечтай на закате - твори на рассвете" стрит-арт и анимацию. Весь процесс снимается на камеру, после чего получается итоговый результат, на котором человек засыпает одним, а просыпается совершенно другим. "Я давно наблюдал за фестивалем "Место", и так получилось, что в начале года организатор Никита Nomerz предложил мне поучаствовать, что я с удовольствием воспринял. Сама идея путешествия по городам и рисования в разных местах для меня близка", - сказал Романов.

"Тут важен не только статус фестиваля, а сам вайб, мы все дружные, мы все очень рады художникам и очень топим за наш город. Мы здесь живем, мы не переехали в столицы, мы любим город, хотим сделать его лучше, а ребята - наши художники - из года в год нас поддерживают, они понимают наше рвение и с удовольствием принимают участие в такой инициативе", - заключила Майя Ковальски.