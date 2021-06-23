В Чувашии создан институт территориального развития

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Институт территориального развития, который займется оказанием помощи местным властям при разработке проектов благоустройства, создан в Чувашии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы администрации республики.

"В Чувашии учредили институт территориального развития. Он создается для оказания квалифицированной помощи органам местного самоуправления в подготовке, разработке и сопровождении проектов благоустройства и реализации отдельных проектов благоустройства регионального уровня", - отмечается в сообщении.

Кроме того, кабмин Чувашии утвердил методику, по которой будет оцениваться реализация региональных проектов. Ее будут проводить ежеквартально на основе шести критериев, разработанных Минэкономразвития региона. В их числе - своевременность освоения бюджетных средств на реализацию проекта, своевременность госзакупок, достижение показателей и результатов, которые установлены паспортом проекта, информационное освещение мероприятий по проекту и другие.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил также оценивать эффективность по реализации региональных проектов на основе отзывов жителей Чувашии с использованием инструментов центра управления регионом и платформы обратной связи на Едином портале госуслуг.