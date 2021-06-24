Передвижная выставка Русского географического общества открывается во Владикавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества (РГО), на которой будут представлены редкие артефакты и архивные документы об освоении полярных территорий членами общества, откроется в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе, сообщили в пресс-службе округа.

"26 июня <...> в гарнизонном Доме офицеров Южного военного округа во Владикавказе состоится торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества. Экспозиция содержит образцы, привезенные из экспедиций, артефакты, документы богатого архива РГО о вкладе представителей общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также материалы о выдающихся исследователях, собравших уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции", - говорится в распространенном сообщении

Сообщается, что на выставке также будет представлен мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также артефакты времен двух мировых войн, некоторые из них возрастом более 100 лет. "Также в составе передвижной экспозиции представлен раздел "Хранившие семейное тепло", посвященный женам советских полководцев и военачальников. В его основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото, воспоминания", - уточнили в пресс-службе ЮВО.

На юге России экспозиция уже была представлена в Ростове-на-Дону, Севастополе и Новороссийске. После Владикавказа выставка отправится в Каспийск. Проект направлен на популяризацию природного, исторического и культурного наследия России.