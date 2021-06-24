Новые очистные сооружения построят в военном городе на Камчатке в 2022 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Новые очистные сооружения, которые обеспечат бесперебойное водоснабжение жилых домов и социальных объектов в городе подводников Вилючинск на Камчатке, построят в 2022 году по госпрограмме, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

"Очистные сооружения соответствуют всем современным требованиям и включают в себя многоступенчатую очистку, в том числе обеззараживание ультрафиолетом. Объект поможет повысить качество обеспечения жителей чистой водой, что является одной из значимых составляющих повышения качества жизни граждан. Ввод запланирован на 2022 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство объектов в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа реализуется в рамках государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами".

Вилючинск - ЗАТО в Камчатском крае в 80 км от Петропавловска-Камчатского. В нем расположена крупная база подводных лодок ТОФ.