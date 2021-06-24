В Комсомольске-на-Амуре в 2021 году отремонтируют 78 дворов

ХАБАРОВСК, 24 июня. /ТАСС/. Ремонт 78 дворов проведут в Комсомольске-на-Амуре в 2021 году за счет федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края в четверг.

Во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре в четверг врио губернатора Михаил Дегтярев края заехал в один из дворов. Он отметил, что в городе территория возле большого количества домов требует ремонта.

"По Комсомольску-на-Амуре уже принято решение. За это отдельное спасибо Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, вице-премьеру - полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. В этом году 78 дворов в Комсомольске-на-Амуре приведем в порядок. На это выделяется более 350 млн рублей из федерального бюджета. Думаю, что это та точка приложения усилий власти и бюджетных денег, которые приведут к совершенно новому качеству жизни. Люди смогут выйти с детьми, провести время в собственном дворе. Они получат хорошую детскую площадку, хорошие лавочки, благоустройство, ремонт дворовых и межквартальных проездов", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

50 дворов в Комсомольске-на-Амуре были отремонтированы ранее после включения в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города.

В июне Дегтярев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о дополнительном финансировании в размере 1,5 млрд рублей на ремонт дворов в Хабаровске. Отремонтировать планируется 680 дворов в течение двух лет.