В крупнейшем заповеднике Приморья впервые за 40 лет проведут лесную перепись

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты Рослесинфорга в 2021 году впервые за последние 40 лет проведут детальный анализ всей лесной растительности Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае, включая оценку повреждений деревьев от ветровалов и пожаров. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Рослесинфорга.

"Меньше чем за полгода специалисты Рослесинфорга натурно проверят все лесные насаждения, проведут их детальный анализ, составят оценку количественных и качественных показателей лесов, например породный состав деревьев, их возраст, высоту, средний запас на 1 га. Общая площадь лесоустроительных работ составляет около 4 тыс. кв. км", - сообщает ведомство.

Участвовать в переписи будут сотрудники трех филиалов - Амурского, Ульяновского и по Республике Марий Эл. Работы продлятся до конца октября. Кроме того, в заповеднике будут выполнены работы по выявлению редких и исчезающих видов животных, растений и грибов. Также будут проверены и оценены размеры площадей, пострадавших от пожаров, ветровалов, вредных организмов и насекомых. Как пояснила ТАСС директор заповедника Елена Сутырина, эти работы необходимы для правильного расчета необходимых в заповеднике работ.

"Вся работа на территории заповедника - обустройство баз, расчистка троп, иные мероприятия - все это строится на основе важных документов. И чтобы все они соответствовали действительности, необходимо проводить подобный учет: что у нас растет, где, какие типы леса преобладают на том или ином участке. Вся эта информация получается в ходе лесоустроительных работ, но у нас территория очень большая, очень сложная, есть много труднодоступных территорий, и поэтому последние раз такие работы проводились 78-79 годах", - рассказала директор заповедника.

На основе проведенного анализа специалисты планируют разработать проект мероприятий по рекреационному использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, а также составят ведомость лесных культур.

Сихотэ-Алинский заповедник был создан в 1935 году и являлся самым крупным на планете. Его площадь превышает 400 тыс. га и включает 2,9 тыс. га акватории Японского моря. На этой территории обитают около 390 видов и подвидов птиц, а также занесенные в Красную книгу дальневосточные леопарды, амурские тигры и другие животные.