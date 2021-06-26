В арктическом поселке Ненецкого округа поставят светозвуковую сигнализацию от медведей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России установит в арктическом поселке Амдерма Ненецкого автономного округа светозвуковое оповещение о появлении белых медведей. "Медвежий патруль" из местных жителей получил новые "тревожные чемоданчики" для отпугивания хищников, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе фонда.

"Эксперты WWF России посетили арктические поселки Ненецкого автономного округа - Амдерма и Усть-Кара. Сотрудники фонда передали добровольцам "Медвежьего патруля" наборы экипировки и средства для отпугивания белых медведей. Кроме того, в Амдерме поставят систему оповещения. Светозвуковые оповещатели будут включать сотрудники администрации в случае, если медведь зайдет в поселок. На фонарных столбах вблизи жилых домов закрепят 15 оповещателей", - говорится в сообщении.

Как уточняют в фонде, каждое появление белого медведя в поселке - чрезвычайное происшествие, поэтому "Медвежьему патрулю" нужно действовать слаженно и быстро. Для этого эксперты WWF России передали им сигнальные устройства, фальшфейеры, ракетницы и другие средства для отпугивания, а также топливо для проведения отгонов. Всех участников патруля снабдили рациями с широким радиусом действия. Чтобы оборудование оказалось под рукой в случае внезапного появления белого медведя, его уложили в "тревожные чемоданчики" - рюкзаки для каждого патрульного.

"Медвежий патруль" Амдермы состоит из пяти человек. Это активные местные жители, которые отгоняют белых медведей от поселка. В этом году им пришлось уже несколько раз отгонять белых медведей от этого населенного пункта. Каких-то медведей удалось сдержать на подходах к жилым домам, но был и случай, когда полярного хищника обнаружили уже в подъезде дома", - уточнили в фонде.

Также при поддержке местной администрации эксперты WWF установили в поселке 13 предупреждающих знаков "Осторожно, белые медведи" на домах, где чаще всего ходят люди. Ведутся переговоры по установке ограждений от белого медведя.

"Проект "Медвежий патруль" зародился на Чукотке, где проблема заходов белых медведей в села стоит особо остро из-за стремительного таяния льдов. Мы этот опыт переняли и стараемся развивать патрули в тех населенных пунктах, где это необходимо, чтобы снизить конфликтные случаи между человеком и белым медведем", - пояснил координатор проектов по сохранению биоразнообразия представительства WWF России в Баренц-экорегионе Дмитрий Дерунов, чьи слова приводятся в сообщении.-