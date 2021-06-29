По программе развития сел в Ингушетии построят ФОК и объекты инженерной инфраструктуры

МАГАС, 29 июня. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, а также водо- и газопроводы построят до конца 2022 года в районах новостроек двух сел Ингушетии в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков.

В начале 2021 года власти Ингушетии направили заявку в Минсельхоз РФ на оказание поддержки в развитии девяти сельских поселений в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сметная стоимость проекта составляет 3 млрд рублей. В июне Минсельхоз РФ одобрил выделение около 500 млн рублей для развития двух сел региона.

"В проект комплексного развития сельского поселения Экажево включены мероприятия по строительству в районе новостроек линии электропередачи, протяженностью 19 км, разводящих сетей водопроводов, протяженностью 19 км, газораспределительной сети и физкультурно-оздоровительного комплекса. В проект комплексного развития сельского поселения Нижние Ачалуки включено строительство водопровода для жилого массива 47 га и газопровода протяженностью 6,1 км", - сказал Албаков.

По его словам, к строительству объектов ведомство приступит в 2022 году. "В 2021 году планируется реализовать 11 проектов по благоустройству сельских территорий", - добавил замминистра.

В 2020 году в Ингушетии в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" было построено более 80 объектов, в том числе образовательных, культурных, а также в сфере здравоохранения.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.