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В ДВФУ заявили, что продолжат развитие по траектории, выбранной его ректором Анисимовым

Новый руководитель ДВФУ будет назначен в ближайшее время

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сообщила, что развитие вуза продолжится по ключевым направлениям деятельности, избранными Никитой Анисимовым, который на протяжении пяти лет возглавлял университет и в пятницу был назначен на пост и.о. ректора Высшей школы экономики (ВШЭ).

Новый руководитель ДВФУ будет назначен в ближайшее время, сказали ТАСС в пресс-службе.

"ДВФУ будет продолжать курс, взятый в последние годы под руководством [ректора] Никиты Анисимова. Развитие университета продолжится по ключевым направлениям приоритетных отраслей науки, включая участие в программе "Приоритет-2030". Новый руководитель будет назначен в ближайшее время", - сказано в сообщении.

1 июля стало известно, что Ярослав Кузьминов принял решение покинуть пост ректора ВШЭ, который он занимал с 1992 года. В ходе тайного голосования членов ученого совета вуза он был избран новым научным руководителем университета.

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