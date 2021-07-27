40 дней на войне. Как курсанты-кировцы изменили план Гитлера по захвату Ленинграда

На карте Ленинградской области сотни памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Это и затерянные среди рощ таблички, и огромные памятники, напоминающие о великих жертвах защитников Ленинграда. В деревне Большой Сабск расположен мемориал курсантам Ленинградского пехотного Краснознаменного училища имени Кирова, сражавшимся на Лужском рубеже в июле-августе 1941 года. Рассказываем, почему танковые дивизии вермахта 40 суток не могли прорвать оборону совсем еще молодых бойцов

Лужский рубеж — система оборонительных укреплений в 130–200 км от Ленинграда, построенная в июне-июле 1941 года. Рубеж был проложен от Нарвского залива в Балтийском море до озера Ильмень для защиты Ленинграда от вражеских армий, состоял из двух оборонительных полос протяженностью около 175 км с расстоянием между ними от 15 до 25 км. Перед передним краем рубежа и в его глубине устанавливались противотанковые мины, проводилось заболачивание местности, устраивались искусственные лесные завалы. Лужский рубеж построили ленинградцы, по большей части — женщины и подростки. По подсчетам историков, в его строительстве приняли участие более 500 тыс. человек. Не пустить врага к Ленинграду Героическая оборона Ленинграда началась 10 июля 1941 года — именно в этот день немецкие войска перешли границу Ленинградской области и начали наступление на фронте от Пскова до Идрицы. Многочисленные бреши на советско-германском фронте привели к катастрофической ситуации для Красной армии, Ленинград оказался в огромной опасности.

Описание Мобилизация войск в Ленинграде летом 1941 года © ТАСС

​​​​​​​Руководство нацистской Германии бросило на захват Ленинграда группу армий "Север" — 29 дивизий, 760 боевых самолетов. "Основные усилия противник сосредоточил вдоль шоссе Псков — Луга. Лужской оперативной группе предстояло обороняться на огромном, более чем 250-километровом фронте", — рассказывает историк Александр Слесарчук. Среди тех, кого советское командование направило для защиты Ленинграда, были курсанты военных училищ. Совсем еще мальчишкам предстояло не дать немецко-фашистским дивизиям подступить к Ленинграду. Так на огромном Лужском рубеже оказались учащиеся Ленинградского пехотного Краснознаменного училища имени С.М. Кирова. Зеленые, подчас не успевшие еще ничему научиться парни стали красноармейцами. Из 1760 человек 810 поступили в училище в 1941 году. Занять оборону 28 июня 1941 года начальник училища полковник Герасим Мухин издал приказ № 313, в соответствии с которым ЛПКУ им. С.М. Кирова было переведено на штат стрелкового полка. Кировцы получили задачу — оборонять северо-восточный берег реки Луги у деревни Большой Сабск: 32−35 км по линии фронта и 15 км в глубину. Участок обороны превосходил все существующие уставные нормы. Так в войну вступили 1903 человека — учащиеся и преподавательский состав.

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5 июля училище получило приказ занять рубеж по реке Луге. К 12 июля отрыли окопы и траншеи, подготовили позиции для орудий. Артиллерия училища — два 76-мм орудия, две 45-мм пушки, два 82-мм и 16 50-мм минометов. В училище имелось 117 пулеметов. Основное число курсантов вооружили винтовками. 120 бойцов, подготовленных в качестве истребителей танков, имели на вооружении гранаты и бутылки с горючей смесью. Боевые действия училища поддерживал артдивизион Ленинградского артиллерийского училища (ЛАУ). Достаточно ли было сил для обороны такого большого участка, от грамотной защиты которого зависела безопасность важного объекта — Ленинграда? "Любой человек, знакомый с военным делом, понимает, что для создания прочной обороны на широком фронте такими силами и средствами требуется высокое воинское мастерство, беспредельное мужество и отвага, умелое руководство боем со стороны командиров всех степеней и высокий моральный дух всего личного состава", — утверждает историк. Неравные силы По изначальному плану немецкого руководства войска должны были молниеносно захватить Ленинград, пройдя через город Лугу. 12 июля 41-й моторизованный корпус 4-й немецкой танковой группы прорвался вдоль Ленинградского шоссе к Луге, но был остановлен его защитниками. Тогда немецкое командование решило изменить направление главного удара, нацелив его на Кингисепп. 14 июля передовой отряд немецких войск захватил плацдарм на правом берегу реки Луги у села Ивановского и подошел к Большому Сабску, где путь нацистам преградили курсанты-кировцы. Большой Сабск в ходе ожесточенных боев 14−15 июля пришлось оставить: силы противника были слишком велики.

Описание Немецкие солдаты к северу от Луги © Ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

Начались ожесточенные бои, где отлично вооруженным немецким дивизиям, рвущимся к своей главной цели, пришлось противостоять молодежи со стрелковым оружием, гранатами и бутылками с горючей смесью.​​​​​​​ Непрерывный бой Самая сильная вражеская ударная группировка была сосредоточена у Сабского плацдарма. Здесь перед фронтом ЛПКУ и 90-й стрелковой дивизии противник сосредоточил 1-ю танковую и 36-ю моторизованную дивизии. "Одна только 1-я танковая дивизия насчитывала около 115 танков и большое количество бронетранспортеров, — рассказывает историк. — Тяжелейшим днем оказалось 17 июля. Бой шел непрерывно 15 часов, но врагу не удалось продвинуться ни на шаг. Фашисты потеряли только в этом бою 600 человек". Этот натиск красноармейцы выдержали. От захвата Кингисеппа фашисты отказались, им не помог ни непрерывный огонь, ни бомбардировки с воздуха.

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22 июля у деревни Язвище враг ввел в бой свежие силы — два полка мотопехоты с танками. На рассвете по всему фронту разгорелся неравный бой. Танки шли на позиции курсантов. С каждым днем нацисты становились все злее, их атаки — ожесточеннее. Они выжгли лес в районе обороны, бомбили наши позиции авиацией, шквальным артиллерийским огнем. 8 августа немецкие войска перешли в генеральное наступление силами 4-й танковой группы, в которую входили в том числе 1-я, 6-я и 8-я танковые дивизии, имеющие на вооружении современные танки — Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV. 12 августа подразделения ЛПКУ в ходе изматывающих боев были окружены в районе Большой Александровки. Бои продолжались до 13 августа, когда в войска пришел приказ заместителя народного комиссара обороны снять училище с фронта. Оставшиеся в живых обессилевшие, раненые, воевавшие почти без продовольствия и боеприпасов бойцы ЛПКУ в ночь на 15 августа, захватив фашистский дозор на дороге, вышли из окружения. Училище было направлено в тыл "для подготовки командных кадров". 40 дней стойкости "Из общего числа прибывших на огневой рубеж по состоянию на 13.07.41 г. 1903 человек из окружения вышло 339 курсантов и командиров", — говорит Александр Слесарчук. Курсанты были на войне, в самой гуще сражений, почти 45 дней.

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Потеряв в боях убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 1400 человек, училище без приказа не оставило ни одной занимаемой позиции, ни метра земли. Точное число уничтоженных вражеских солдат неизвестно, но бойцам ЛПКУ удалось на месяц задержать наступление на Ленинград. "Одна только 1-я танковая дивизия вермахта понесла большие потери, и к 16 августа в ней насчитывалось всего 44 боеготовых танка, что составляет до 40% от общей численности дивизии", — рассказывает историк. Найденные имена До сих пор тысячи солдат числятся пропавшими без вести в годы войны на Ленинградской земле. В регионе работает множество поисковых отрядов, с каждым годом удается получить все больше информации о павших героях. Поисковому отряду "Авангард" удалось установить имена двух курсантов, погибших на Лужском рубеже в 1941 году. "Мы проводили поисковые работы на Сабском оборонительном направлении с 2003 года. Одного курсанта мы поднимали в 2007 году — это берег реки Вруды. Личных вещей при нем было очень мало — только небольшие кусочки от портупеи, ремешки", — вспоминает командир отряда Лариса Фетисова.

Описание Личные вещи курсантов, найденные во время поисковых работ на Сабском оборонительном направлении © Личный архив Ларисы Фетисовой

Имя курсанта определить не удалось, отряд готовился к погребению. Но за пять дней до планируемой даты Фетисова, очищая ремешки, заметила на них фамилию — Суханов. "Я обратилась в совет ветеранов и выпускников Ленинградского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени Кирова (это название носит ЛПКУ с 1958 года). Они в срочном порядке позвонили в Подольск, в Центральный архив Министерства обороны России, и мы установили имя курсанта — Суханов Василий Назарович", — говорит командир. Василий родился в 1921 году в селе Беспалово Омской области. На войну был призван в декабре 1940 года. Это вся информация, которую удалось выяснить. Поисковики установили, что Суханов воспитывался в детском доме, отыскать его родных не удалось. Он погиб 19 июля 1941 года. Среди курсантов был еще один Суханов. Ему удалось покинуть Лужский рубеж живым — об этом есть документы. Второго курсанта авангардовцы нашли в полутора километрах от Большого Сабска. "Там во время войны был дзот. Мы поднимали бойцов и нашли кусочек ремешка, на нем были инициалы — З.А.В. У меня в руках был список погибших, я нашла одно соответствие — Заблецов Алексей Васильевич, 1916 года рождения", — вспоминает женщина. Сейчас предметы, найденные поисковиками, хранятся в краеведческом музее Большого Сабска. В память о защитниках В Большом Сабске расположен мемориал в память о погибших на Лужском рубеже. "В то время, когда немцы все-таки захватили Сабск и курсанты отступили, немцы приказали всех погибших солдат и офицеров собрать в сарай. Сарай этот стоял возле дороги, через которую проходил мост. Немцы сожгли этот сарай вместе с телами павших бойцов. Позднее, в день 50-летия Октябрьской революции, там воздвигли обелиск в память о курсантах", — рассказывает Лариса Фетисова.

Описание Обелиск в память о курсантах Ленинградского пехотного Краснознаменного училища имени Кирова © Личный архив Ларисы Фетисовой

"В районе выхода ЛПКУ из окружения поисковый отряд "Ленпех-Петергоф" установил памятную доску. Благодаря отряду в городе Луге именем генерала Мухина названа улица, а другая носит название Курсантов-Кировцев. В городе Волосово именем курсантов-кировцев названа новая улица. В деревне Сабск первая и единственная улица, имеющая название, — улица имени курсантов-кировцев", — говорит Слесарчук. В районе боев училища установлено более 15 информационных знаков и два поминальных креста в память о курсантах ЛПКУ и ЛАУ. В Ленинградской области курсирует электропоезд имени курсантов-кировцев, несет боевое дежурство противодиверсионный катер "Кировец". "Маленькие рассказы о больших делах" Сведений о подвигах бойцов сохранилось немного. Известно, что десятки немецких солдат, пулемет и две бронемашины уничтожил пулеметчик по фамилии Таран. Дзот курсанта Артемьева оказался выведен из строя во время боя. Воин перебежал в соседний дзот, весь расчет которого погиб, и уничтожил на реке понтон с полусотней вражеских солдат.

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