Обновленный квартал церкви "Трех Святителей" открыли для жителей Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Пять тематических садов, созданных в рамках ландшафтного фестиваля "Исторический парк 2021", открылись для посетителей на территории квартала церкви "Трех Святителей" в Нижнем Новгороде, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Еще прошлым летом эти дворы находились в неудовлетворительном состоянии, везде был мусор, стояли брошенные хозяйственные постройки. Сейчас совсем другая картина", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Помимо озеленения квартала, в порядок были приведены также фасады домов, а дворы и дома объединены в единое пространство. Как отметил Никитин, проект по благоустройству данной территории будет продолжен и в дальнейшем.

"За это время было отремонтировано немало фасадов. Именно здесь работали волонтеры фестиваля "Том Сойер фест", затем к проекту подключились и управляющие компании. В результате было создано уникальное пространство, где можно ощутить обаяние старого Нижнего. Важно не останавливаться на том, что есть, и следить за грамотной эксплуатацией уже созданных объектов", - добавил Никитин, которого цитирует пресс-служба.