В Кабардино-Балкарии откроют еще один госпиталь для лечения больных c COVID-19

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Очередной госпиталь готовят в Кабардино-Балкарии (КБР) для приема заразившихся коронавирусом. Пациенты Прохладненской центральной районной больницы будут переведены в другие лечебные учреждения, сообщили в республиканском Минздраве во вторник.

"В Центральной районной больнице Прохладного с сегодняшнего дня приостановлен плановый прием пациентов. Здесь готовятся к открытию госпиталя особо опасных инфекций. Данное решение Минздрава КБР связано и с увеличением загруженности функционирующих госпиталей, в том числе и реанимационных отделениях", - говорится в сообщении.

Для получения своевременной медпомощи пациенты будут маршрутизированы в другие медицинские учреждения республики.

Ранее сообщалось, что за последние две недели количество госпитализируемых больных с коронавирусом в КБР увеличилось на 175%, больных в реанимациях стало на 24% больше.

По состоянию на 27 июля в регионе зарегистрировано 26 652 случая заражения коронавирусом, выздоровели 24 556 человек, умерли 585. В госпиталях медицинскую помощь получают 689 человек, в реанимациях находится 91 пациент, развернуто 820 коек, в них также создан резерв.

Минздрав напоминает жителям и гостям республики о важности соблюдения санитарно-противоэпидемических мер во избежание распространения коронавирусной инфекции и необходимость вакцинации.