Рязанский губернатор поручил увеличить число сельхозярмарок для снижения цен на продукты

ТАСС, 27 июля. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил членам правительства региона увеличить количество сельскохозяйственных ярмарок и мест продажи местной продукции для стабилизации цен на сезонные продукты питания. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства региона.

21 июля ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на борщевой набор, которые в частности включают системную работу на региональном уровне.

"Поручаю <…> проработать вопрос расширения ярмарочной торговли в регионе. Сейчас у нас в области 88 площадок, где работают ярмарки выходного дня. Важно, чтобы все места на этих ярмарках были задействованы и не пустовали. Кроме того, необходимо организовать дополнительные площадки для ежедневной продажи местной продукции", - заявил губернатор.

Как отметил глава региона, формат уличной торговли востребован жителями и сельхозтоваропроизводителями. Особенно популярен он стал в острый период пандемии, когда ярмарки выходного дня не работали. По будням розничная торговля крупных местных производителей организована возле здания Министерства сельского хозяйства области.

"Нужны реально работающие меры по снижению стоимости так называемого "борщевого" набора. Тенденция к росту цен на продовольствие характерна не только для Рязанской области, но и для страны в целом", - добавил Николай Любимов.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, вопрос о количестве новых торговых точек, которые планируется открыть, находится в проработке "Министерство сельского хозяйства и продовольствия готово предоставить места для торговли всем желающим местным сельхозтоваропроизводителям", - пояснили власти.