В Калужской области сиротам намерены давать по 300 квартир в год для сокращения очереди

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил правительству региона разработать программу строительства жилья для детей-сирот, чтобы предоставлять им не менее 300 квартир в год. Это поможет сократить очередь, в которой на данный момент стоят около 1,7 тыс. человек, сообщил во вторник глава региона в ходе прямого эфира на странице во "ВКонтакте".

"Мы в среднем за год приобретаем больше 100 квартир. В этом году точно планы эти выполним, но наша задача - обеспечить все 1 700 [детей-сирот, имеющих право на получения жилья]. Поэтому я дал поручение соответствующие [региональному] Минстрою разработать планы по строительству жилья специально для детей-сирот, чтобы мы могли в год вводить не меньше 300 квартир для того, чтобы перекрывать потребности", - сказал Шапша.

Он отметил, что для решения вопроса обеспечения детей-сирот требуется около 2,5 млрд рублей, не исключив, что сумма может увеличиться из-за роста цен.

Как сообщалось, Шапша сентябре в 2020 году во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность выделения 2 млрд рублей до 2024 года на обеспечение детей-сирот жильем. Отмечалось, что регион готов выделить софинансирование на эти цели в объеме около 0,5 млрд рублей.