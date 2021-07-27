Мемориал жертвам крушения рейса Москва - Мурманск в Шереметьево установят зимой 2022 года

МУРМАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс в память о мурманчанах, погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево во время рейса Москва - Мурманск 2019 году, построят на городском кладбище Мурманска не позднее следующей зимы. Соответствующий аукцион появился на официальном портале госзакупок, согласно техническому заданию, мемориальный комплекс расположится на площади более 235 кв. м., а срок сдачи комплекса - февраль 2022 года.

"Объект закупки: "Выполнение работ по благоустройству территории мемориального комплекса жертвам авиакатастрофы в Шереметьево. Заказчик - мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция городского кладбища". Начальная (максимальная) цена контракта - 7,5 млн рублей", - приводятся данные на сайте госзакупок.

Ранее глава администрации Мурманска Евгений Никора сообщал, что мемориал установят там, где захоронены погибшие. Такое решение было принято вместе с их родственниками. Эскизным проектом предусмотрена установка среди надгробий декоративной колонны в качестве постамента, на котором планируется разместить силуэт женщины в образе ангела.

Авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая 2019 года, пассажирский самолет Superjet 100 (регистрационный номер RA-89098) авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, аварийно приземлился и загорелся. На борту авиалайнера находились 78 человек - пять членов экипажа и 73 пассажира. В результате ЧП погиб 41 человек (40 пассажиров и один член экипажа), из них 26 человек - жители Мурманска и Мурманской области.