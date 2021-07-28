В Вологодской области ковидные ограничения продлили до 31 августа

ТАСС, 28 июля. Действующие в Вологодской области ограничения в связи с коронавирусом продлены до 31 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Исходя из статистики заболеваемости, режим повышенной готовности и действующие ограничения в регионе продлены до 31 августа текущего года", - говорится в сообщении.

В настоящее время ежедневный прирост числа заболевших в Вологодской области составляет порядка 220-230 человек. Койки моногоспиталей заполнены на 82,3%. Из 54 тыс. заболевших выздоровело 89,3% вологжан.

В связи с резким ростом числа заболевших в регионе с 28 июня действуют дополнительные ограничения: запрет на проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Спортивные мероприятия разрешены без зрителей. Рекомендовано перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников.

Углубленная диспансеризация

При этом в области началась расширенная диспансеризация граждан, перенесших коронавирусную инфекцию.

Губернатор Волгоградской области Олег Кувшинников объявил о том, что в регионе началась углубленная диспансеризация для людей, переболевших новой коронавирусной инфекции. На эти цели Вологодской области выделено 27 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Также отмечается, что в регион поступило свыше 5 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Новая вакцина распределена в крупные города области - Вологду и Череповец - и уже завтра поступит в мобильные пункты вакцинации.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что углубленную диспансеризацию пройдут 8,5 млн граждан. Ей в первую очередь подлежат люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, однако пройти ее могут все граждане. В минувшем году во всероссийской диспансеризации приняли участие 35 млн россиян.