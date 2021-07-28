Глава Карелии: признание петроглифов объектами ЮНЕСКО требует развития Пудожа и Беломорска

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Присвоенный в среду статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО петроглифам Онежского озера и Белого мора потребует развития транспортной инфраструктуры и благоустройства двух райцентров - Беломорска и Пудожа, рядом с которыми находятся скопления наскальных рисунков. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Ранее на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято единогласное решение о включении российского объекта "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Новый статус петроглифов - это еще и дополнительные обязательства по их сохранению, которые мы берем на себя. Выполнение рекомендаций международного комитета потребует объединения усилий большого количества специалистов. Важно будет уделить внимание транспортной инфраструктуре, благоустройству городов Беломорск и Пудож, развитию в них сферы услуг и гостиничного сервиса", - написал Парфенчиков.

Он отметил, что петроглифы давно стали символом Карелии и привлекают в республику тысячи туристов со всего мира. С получение статуса объекта ЮНЕСКО власти ожидают, что поток желающих увидеть древние наскальные рисунки, особенно из-за рубежа, только возрастет.

Наука о петроглифах

Как рассказала ТАСС археолог, исследователь петроглифов, старший научный сотрудник сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского НЦ РАН Надежда Лобанова, ученые начали активную работу над обоснованием включения петроглифов в список ЮНЕСКО в 2016 году. В научном центре были накоплены большие объемы материалов.

"Первое, что отмечает международный комитет ИКОМОС [Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест], нам предстоит теперь ежегодно отчитываться о проделанной работе. Это, конечно, создание конструктивной и грамотной структуры по управлению объектом, это составление научных планов и систематическое изучение этих объектов. Это выработка методик по сохранению, по продвижению, по популяризации, международному научному сотрудничеству", - рассказала ТАСС начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

Для привлечения необходимых экспертов в республике будет создан координационный наблюдательный совет. В опорном вузе региона Петрозаводском госуниверситете уже действует кафедра ЮНЕСКО, специализирующаяся на изучении объектов археологического наследия. Кафедра была создана в 2016 году на основе трехстороннего соглашения между ЮНЕСКО, ПетрГУ и музеем-заповедником "Кижи" (ансамбль Кижского погоста также является объектом ЮНЕСКО) для подготовки кадров для сохранения деревянной архитектуры. Теперь аналогичную структуру предстоит открыть и для изучения петроглифов.

Новые направления туризма

Признание ЮНЕСКО древней наскальной живописи в Карелии потребует от властей пересмотреть и концепцию развития туризма как минимум для Пудожского и Беломорского районов, где находятся петроглифы, считает Юлия Алипова. Новый статус также даст толчок для развития нового направления в регионе - массового научного, культурно-познавательного туризма. В мире все больше людей стремятся увидеть максимальное число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Например, в Грузии и в других странах объекты, которые потенциально могут быть номинированы, экскурсоводы обозначают как объекты ЮНЕСКО. Это вызывает интерес, ажиотаж. В позапрошлом году, когда мы ездили представлять свои объекты в Баку, правительство Азербайджана тоже отметило эту тему: туризм по объектам ЮНЕСКО - это новая интересная, массовая волна не только среди специалистов, но и среди обывателей", - сказала собеседница агентства.

О петроглифах

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году, она насчитывает 470 фигур. Позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, она насчитывает более 1,2 тыс. изображений.