Ставрополье увеличит число ярмарок для снижения стоимости продуктов

СТАВРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены провести более 1,1 тыс. продовольственных ярмарок в 2021 году для повышения конкуренции и снижения стоимости продуктов, сообщил в среду губернатор края Владимир Владимиров. По сравнению с прошлым годом число ярмарок увеличится почти вполовину.

21 июля ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на борщевой набор, которые включают системную работу на региональном уровне.

"Передаточное звено в виде магазина надо убирать из этой цепочки. Вот производитель, обычно это фермер, который производит качественную продукцию, вот прилавок. В этом году мы на 348 ярмарок проведем больше, зайдем за цифру 1 100 ярмарок. Это одно из направлений создания более конкурентной среды в реализации овощей и вообще в работе с ценой на продукты", - сказал он.

По данным краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию на территории края есть 228 ярмарочных площадок на 12 тыс. торговых мест. Также в крае работает акция "Овощи к подъезду" - местным сельхозпроизводителям на безвозмездной основе предоставляется 1,5 тыс. площадок во дворах домов и в жилых кварталах для реализации продукции.