Сеть велодорожек протяженностью в 100 км создадут в моногороде на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Сеть специализированных дорожек для велосипедистов протяженностью более 100 км создадут в моногороде Невинномысск на Ставрополье. Соответствующее решение утверждено при внесении изменений в генплан города, сообщил в среду глава муниципалитета Михаил Миненков.

"Приоритетным для Невинномысска остается развитие транспортной системы - это строительство скоростной железной дороги "Ставрополь-Невинномысск", реконструкция железной дороги и ФАД "Кавказ". Помимо этого, разработана карта веломаршрутов - общая протяженность сетей велодорожек составит более 100 километров", - написал он на своей странице в Instagram.

Внесение изменений в стратегию градостроительного развития моногорода на заседании в среду утвердил парламент Невинномысска. Актуализация зонирования города была необходима после расширения границ муниципалитета. В 2020 году Невинномысск стал больше на 1 520 га и занимает теперь 9 850 га.

"Ранее по проекту Генерального плана города были проведены публичные слушания, и невинномысцы поддержали проект. Таким образом, был разработан планировочный каркас города, который состоит из семи жилых районов, 52 жилых микрорайонов и трех очередей РИП "Невинномысск", - пояснил Миненков.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".