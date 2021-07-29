В Санкт-Петербурге рабочие откопали на стройке реактивный огнемет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Рабочие на стройке в Санкт-Петербурге при земляных работах откопали реактивный огнемет "Шмель", сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Строители копали землю и нашли предмет, похожий на трубу, который показался им подозрительным. Выяснилось, что найденное - огнемет "Шмель", - сказал собеседник агентства.

Огнемет откопали в четверг днем на стройке в жилом комплексе в Калининском районе Петербурга.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что на место выезжали взрывотехники ОМОН.

"Специалисты-взрывотехники ОМОН Главного управления Росгвардии обследовали обнаруженный предмет и определили, что данное устройство для стрельбы представляет опасность и подлежит уничтожению на полигоне", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении. Название устройства в ведомстве не уточнили.

Огнемет "Шмель" является ручным оружием для запуска реактивного снаряда с горючей жидкостью.