Пугливый медведь и сырая оленина. Первое в истории одиночное путешествие через Урал

"Иду под дождем, весь мокрый, вокруг ни зги не видно — туман стеной. Подхожу к горе, лезу наверх. Цепляюсь за мокрые камни окоченевшими пальцами. Сдаваться нельзя! Еще чуть-чуть… подтянуться и-и-и-и…. и вот я на вершине! Первая мысль: а меня ведь дома ждут. И больше всего бургер хочется… Делаю пару фотографий, снимаю видео и — домой!" Так закончилось первое в мире пешее непрерывное путешествие через Урал, когда Олег Чегодаев прошел с юга на север, не обходя отдельные его части по равнинам

Олег Чегодаев, 36-летний уфимский путешественник со стажем, у подножия гор родился, рос и продолжает жить. В детстве он все лето проводил в тайге у бабушки с дедушкой на пасеке на Павловском водохранилище без какой-либо связи и цивилизации. 15 лет работал полицейским, пять лет назад бросил работу в правоохранительных органах и решил посвятить свою жизнь походам и ювелирному бизнесу, который, кстати, тоже связан с походами. Сам он называет свои изделия "экстремальными украшениями" — все они связаны с туризмом, альпинизмом, горными лыжами, бегом, плаванием или велосипедным спортом. Про медведей и людей Готовиться к походу, строить маршрут, собирать снаряжение Олег начал еще в 2020 году. Любимая Татьяна Сергеевна (так он уважительно называет жену) была рядом — организовывала всю логистику по маршруту. Дорогу поделили на 18 частей, в каждый этап нужно было отправить посылку с едой, ботинками, батарейками, газом для горелки. Невозможно пройти такой большой путь, взяв с собой еду и снаряжение на старте, говорит Олег.

Описание Олег Чегодаев © Личный архив Олега Чегодаева

— Есть очень хорошая фраза Рауля Амундсена: "Экспедиция — это подготовка". Я прорабатывал карты, маршрут, потом начал собирать снаряжение, это было примерно полгода. Моя супруга отправила мне эти вещи либо почтой, либо доверенными лицами. Один раз доставляли посылку вертолетом, один раз поездом. У меня также были спонсоры, российские туристические компании, они мне помогали со снаряжением, это достаточно дорого все. Где-то своих денег я потратил 500 тыс., и чуть поменьше на снаряжение ушло, — объясняет путешественник. На самом юге Урала находятся урочище, долгие горы. Вот там и начал свой путь Олег, от степей Казахстана и до последней горы на Урале — Константинов Камень, где горы заканчиваются и начинается полярная тундра. Из экспедиции его ждала семья: жена и двое маленьких детей. — Самое страшное было выйти на старт. Это реально страшно — покинуть семью, дом. Я прекрасно понимал, что это будет три месяца лишений, тяжелой работы, одиночества, холода, голода без гарантированного результата, но с потенциальной опасностью, ведь в горах ты можешь получить травму. Олег говорит, что самым сложным в походе была не дорога. Сложнее всего было каждое утро вылезать из сухого спальника, чтобы надеть мокрые, грязные носки, которые невозможно просушить в походе, и снова шагать дальше. И так 109 дней подряд, проходя по 30−40 км в день. "Я исходил столько носков, что целой роте бы хватило", — смеется Олег. Свой маршрут Олег показывает нам на карте: Уральские горы рассекают Россию пополам, начиная от степного Казахстана, заканчивая холодной тундрой. Этот маршрут ранее никто еще пешком полностью не проходил. Попытки были, но они неизменно заканчивались неудачей.

Описание Маршрут путешествия Олега Чегодаева через Урал © Участники OpenStreetMap/Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0

— Скрывать не буду: хотел вписать свое имя в историю Урала. Когда мне исполнилось 36, я подумал, что пора. Должен быть определенный опыт, слишком молодому человеку, скорее всего, будет сложно пройти, слишком старому тоже сложно будет, потому что нужны крепкие ноги. 36 лет — идеальный возраст, — уверен Олег. Особенно тяжело было в начале, пока организм входил в напряженный режим. Олег нес с собой около 15−30 кг, в зависимости от этапа. Всегда с собой были палатка, аптечка, фото- и видеоаппаратура, спальник, газовая горелка, одежда. Помогала поддержка людей: во время экспедиции уфимскому путешественнику встречались его "фанаты" из социальных сетей. Многие специально приезжали поддержать Олега, подарить драгоценные сухие носки, даже москитную сетку скидывали из вертолета.

Были и менее приятные встречи — семь раз ему встретились медведи. Одного он встретил очень близко. Остальных мишек Олег видел далеко и заранее предупреждал их. Как? "Иногда матом" (смеется). — В один вечер, когда я уже устал, шел по лесу, вышел из-за куста и встретился — с задницей медведя! Она всего в полутора метрах от меня. А мишка был очень занят — он копал корешки, искал вкусненькое, ему было не до меня. Я стал тихо-тихо отходить назад, но тут как в кино — под ногой хрустнула ветка. Медведь медленно развернулся, посмотрел на меня, взгляды встретились, и я заорал изо всех сил. Мишка от такого "здрасьте" перекувыркнулся через голову и втопил, не разбирая дороги. Повезло мне, — смеется путешественник. Но тут же хмурится. Потому что медведи — не самые опасные создания, которых мог встретить Олег в уральских лесах. Страшнее были люди. — Вор-рецидивист (я об этом узнал позднее из теленовостей) жил в лесу и убил туристку за день до того, как я проходил это место. Встреча с таким типом куда страшнее встречи с мишкой. Еще была опасность с клещами — в лесах их много, в том числе энцефалитных. Олег это знал и подготовился, сделав все необходимые прививки. Не обошлось и без травм.

Описание Курумы на хребте Маньхамбо © Личный архив Олега Чегодаева

— Я падал — сложно не упасть, если сотни километров идешь по курумнику. Курумник — это сложное нагромождение камней: очень просто сломать ногу, и дальше никуда уже не пойти. Я этого очень боялся, и у меня было несколько неприятных падений. Но, к счастью, пронесло, серьезных травм не было. Я упал в последний день за 15 км до финиша, чудом мне повезло, и я закончил маршрут. Однако путешествие — это, конечно, не только удары и падения, но и восторг от чистейшего бирюзового горного озера, морошковых полей, рассветов и закатов у горных вершин. Бургер из сырой оленины Походы Олега не похожи на обычные: ни гитар, ни костров! На гитаре он играть не умеет, а костры не жжет принципиально — из-за пожароопасности. — Есть такая проблема: развел костер — устроил помойку, потому что костры привлекают мусор, а мусор, грязь в горах — это одна из больших проблем. Есть портативные газовые горелки, на которых можно готовить. В целом у меня больше спорта в горах, чем романтики, — говорит Олег. Его обычная еда в путешествии — каши, сублимированное мясо, конфеты, масло, сыр, колбаса, если была возможность закупить продукты. Но было то, по чему он скучал. — Больше всего мне хотелось в походе бургер. Я его съел на следующий после завершения похода день. Вкуснотища! — говорит Олег. Впрочем, необычный, но все же бургер в походе Олегу достался. — Иду я по тундре, вдруг вижу — сидят пятеро мужчин на земле. Одеты в оленьи шкуры, перед ними что-то окровавленное, страшное. Они поворачиваются ко мне — все лица и руки у них в крови. Настоящий фильм ужасов!

Описание "Бургер" с олениной © Личный архив Олега Чегодаева

Оказалось, это были ханты, а перед ними — только что убитый олень со снятой шкурой. — Я подошел, поздоровался, они предложили поесть. Я, конечно, согласился — выпил крови, поел мяса. Это не очень приятно для непривычного человека, но интересно. Тем более лет пять назад я бывал у зырян (народ, живущий на Урале), у них я пробовал сырую оленину. Мне сделали шикарный бутерброд, почти бургер — при мне разрубили кость оленя, достали оттуда костный мозг, взяли сухарь, сунули в холодный ручей, чтобы хлеб размяк, положили на него костный мозг, посолили, и это был, по их мнению, такой деликатес. Нет, это было не очень вкусно, но я с благодарностью съел, — вспоминает Олег. Ни дня без поста в Instagram В пути путешественник слушал подкасты, читал книги, много думал, снимал на телефон фильм от первого лица о своем походе — хотел, чтобы люди могли с ним "пройти" весь путь. — Держал связь с родными — с женой постоянно переписывался с помощью трекера, обсуждали здоровье детей, работу, ее новую стрижку — все самое важное (смеется). Связь по спутнику была постоянная. Он писал посты, а жена выкладывала их на его странице в соцсетях. Писал каждый день, чтобы поддерживать интерес своих зрителей.

— А хейтеров у меня практически нет, бывает, я бы сказал, дружеский стеб. Иногда пишут, мол, "куда ты поперся", "лучше б что-то другое сделал", но это не обидно, а даже смешно. "Финиш — самая неинтересная часть маршрута" Последние пять дней экспедиции выдались самыми тяжелыми. Его "ломило" и было психологически тяжело — вдруг что-то не получится, а хотелось быстрее закончить. Бывало, что проходил и больше 50 км в день, это изматывало, но очень хотелось быстрее домой. — Финиш — самая неинтересная часть маршрута. Первые 100 дней я себе запрещал о нем думать. Потому что маршрут важнее финиша, когда ты все делаешь правильно, идешь к этому, достижение цели воспринимается как должное, а не как случайность, — объясняет Олег. Когда путешественник наконец зашел на Константинов Камень, на спуске у него впервые за весь маршрут заболели ноги. Вообще Олег шутит, что все тело болит только в обычной жизни, а горах просто рукой снимает.

' Весь Южный Урал за 4 секунды. Экспедиция Олега Чегодаева'

— Наверное, это психосоматика. Теперь я живу обычной жизнью — сижу на стуле, сплю на кровати, и у меня болит спина, позвоночник. А пока я шел — не болело, была только усталость. Бывают непростые ситуации, лезешь на гору, там скалы, я начинаю сам с собой разговаривать — вот моя психологическая защита, — говорит путешественник. На память из маршрута он привез шишку, образовавшуюся на голове после удара. Еще камни — для шоурума его бренда. Но самое важное — конфеты для дочки "от лисички" — обещал ей и не съел в походе, сэкономил. Теперь Олег планирует выступать с лекциями, встретиться с теми, кто интересуется его путешествиями. Он говорит, что пройти маршрут — полдела. Нужно еще из информации, которую собрал, сделать продукт. Он собирается написать книгу и сделать фильм о путешествии. А из ежедневных четырехсекундных видео самого интересного места дня будет сделано видео с "максимальным количеством красоты", о каждом месте будет информация, и туда можно будет съездить. Предыстория: сначала ребенок, потом экспедиция Это сейчас у Олега взлохмаченная рыжая борода и горящий взгляд. А всего несколько месяцев назад он, как видно по соцсетям, выглядел как и полагается респектабельному бизнесмену и главе семьи — холеным, чисто выбритым и совершенно спокойным.

' Через Урал. Поход Олега Чегодаева'