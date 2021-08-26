Дело в крупке: что такое саратовский калач, который без дырки

Был период, когда этот особый хлеб не выпекали, и технологию пришлось восстанавливать с помощью опытных пекарей, которые работали еще в советские годы

Перед Ильей стоит и еще пышет жаром свежий, только что из печки, калач — и нет, он совсем не похож на рогалик с дыркой посередине. Саратовский калач по форме напоминает, скорее, кулич из белого хлеба. Эталонный калач весом 650–670 граммов, высотой 14 сантиметров и шириной от 10 до 16 сантиметров — таким его запомнил с детства, а теперь производит бизнесмен, один из основателей сети пекарен "Хороший хлеб" Илья Левин.

Описание Основателей сети пекарен "Хороший хлеб" Илья Левин © Валентина Брыкалина/ТАСС

Много лет назад он, как и многие другие дети, бегал в пекарню по соседству. Там и попробовал впервые саратовский калач — хлеб особого вкуса и свойств, которым много лет славилась Саратовская губерния. Попробовал, да так полюбил, что теперь возрождает забытые традиции изготовления знаменитого хлеба. Саратовская белотурка — Сейчас саратовский калач купить просто так почти невозможно — мы практически единственные, кто его производит, да и то лишь на заказ. А вот до революции это было главное украшение стола, — рассказывает Левин. По легенде, еще в середине XIX века саратовский калач изобрел хлебопек Дмитрий Филиппов. Угощение так понравилось в Саратове, что скоро хлеб стали возить в Москву, а затем в Санкт-Петербург. Говорят, даже ко двору его императорского величества Александра II по железной дороге каждый день поставлялось два саратовских калача. — Почему именно саратовский калач? Тут сошлись сразу два важных момента. Во-первых, только у нас росла и растет сейчас, правда, в крайне небольших объемах саратовская белотурка — это пшеница твердых сортов. Белотурка — такой особый сорт, который растет благодаря особым климатическим условиям только здесь, да и то лишь в Балтайском районе, где воздух жаркий, но при этом очень сухой. В соседней Пензенской области уже чуть холоднее, в Самарской более влажно, а в Казахстане — жарче. Поэтому лишь Саратовская область подходит идеально, — рассказывает Илья.

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Второй важный момент: многие из немцев Поволжья, которые исторически проживали на территории Саратовской области, держали мельницы. — Они делали муку, очень отличную от той, что в дореволюционные времена делали русские крестьяне, — помол был гораздо мельче, — объясняет Илья. Именно из этой крупы и готовился саратовский калач — вкусный, мягкий и невероятно эластичный хлеб. Согласно легенде, перед покупкой партии калачей купцы клали на такой шапку, а сами садились сверху. Примятый кулич должен был полностью восстановить изначальную форму — в этом случае выкупалась вся партия. Кулич же, приготовленный из других сортов пшеницы, крошился или ломался. Рецепт восстанавливали по минутам Выпуск Саратовского калача продолжался и после революции — его пекли на местных хлебзаводах. Однако в 90-е годы ситуация резко изменилась. — Саратовский калач перестали массово выпускать, и технология была практически утеряна. В 2016 году, когда мы открыли пекарню и решили возродить производство, нам пришлось непросто: несмотря на то, что рецепт довольно прост, изготовление требует больших усилий и подготовки, — рассказывает Левин. Бизнесмен объясняет: для изготовления калача нужна лишь мука, крупка (мука из твердых сортов пшеницы, в данном случае — из белотурки), маргарин, сахар, соль и вода. Однако если на изготовление пирожков, например, уходит около двух часов, то на калач — все пять-шесть часов.