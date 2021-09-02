Первые новые очистные сооружения в Бурятии у Байкала появятся в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Первые из 21 очистного сооружения в Бурятии, которые помогут сохранить экологию озера Байкал, будут построены в 2021 году в селе Выдрино Кабанского района. Об этом сообщил в четверг телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов.

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1 сентября президент России Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний поговорил с одним из участников беседы, 10-летним учащимся из Бурятии. Мальчик сказал, что переживает за экологию Байкала, так как озеро загрязняется. Глава государства отметил, что "определенные решения на этот счет приняты, выделено финансирование для реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии", и пообещал проверить объемы этого финансирования и сроки выделения средств.

"Сейчас правительство выделило деньги в полном объеме в лимитах текущего года. Работы по факту развернуты и идут, до конца года будут выполнены. Очистные в Выдрино будут построены. И это будет первый этап реализации поручений президента, направленных на защиту Байкала от недоочищенных сточных вод, в данном случае вопрос решен", - сообщил Цыденов.

Ранее, напомнил Цыденов, президент поручил выделить средства на строительство 21 очистного сооружения, расположенного рядом с реками, впадающими в Байкал (на территории Бурятии). "По поручению президента будут реконструироваться очистные или строиться новые. Предварительная общая оценка по ценам прошлого года - 14 млрд рублей", - сказал глава республики.

Новые очистные сооружения в селе Выдрино, вблизи реки Снежной в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, позволят улучшить экологическую ситуацию и обеспечить полную очистку стоков, попадающих в озеро Байкал. По данным Минстроя Бурятии, стоимость проекта - около 96 млн рублей.

Обновление сети очистных сооружений на водосборной территории Байкала отвечает задачам национального проекта "Экология". Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.