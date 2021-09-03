Почти 12,5 млн туристов посетили Краснодарский край с начала 2021 года

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 12,5 млн туристов приняли курорты Краснодарского края с начала 2021 года, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"С начала года к нам приехали 12 млн 430 тысяч человек, что в 1,6 раз больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, что с начала года Сочи принял почти 4,5 млн гостей, Анапа - 2,5 млн, Геленджик - почти 2,3 млн, Туапсинский район - 771 тыс., Новороссийск - 448 тыс. человек. Курорты Азовского побережья - Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский, Славянский районы - приняли около 950 тыс. человек. Также туристы приезжали в Краснодар, Горячий Ключ, Мостовской, Отрадненский, Северский и Кущевский районы.

"Видим, что большинство туристов выполнили все условия, которые мы вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. Благодаря этому мы не получили резкого роста заболеваемости на курортах Кубани. И сейчас уже можно сказать - мы сохранили курортный сезон", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы.