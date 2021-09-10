Ассоциация КМНС предложила увеличить субсидии для оленеводов в два раза

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера (КМНС) просит Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики увеличить в два раза субсидии на развитие оленеводства - с 5 до 10 тыс. рублей за голову стада. С таким предложением выступила президент Ассоциации коренных народов Сибири тувинцев-тоджинцев "Тос-Чадыр " ("Берестовый чус") Светлова Демкина.

"Хотелось бы увеличение субсидий от 5 до 10 тыс. Я думаю, что это возможно для спасения уникального оленеводства. Это целая культура народа. На самом деле, нужно на это обратить большое внимание", - сказала она на заседании рабочей группы по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Она отметила, что на данный момент поголовье оленей в Республике Тыва насчитывает около 2 тыс. голов, что является критичным количеством и может привести к исчезновению оленеводства.

В свою очередь, заместитель председателя комиссии Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера, руководитель рабочей группы по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде Александр Акимов считает, что необходимо восстанавливать и поддерживать оленеводство как северную традиционную отрасль. "Сегодня все понимают, что оленеводство надо восстанавливать, кадров не хватает, молодежь не идет [заниматься оленеводством]. Очень трудная отрасль", - отметил он.

Как рассказала ТАСС сенатор от Коми Елена Борисовна Шумилова, в России сделаны серьезные шаги по поддержке коренных малочисленных народов Севера и их промыслов, но оленеводство - особая сфера производства, которая выходит за рамки национальностей и регионов. Оленеводы-ненцы и оленеводы-коми должны иметь равные возможности (коми не являются коренными малочисленными народами).

"Сегодня необходимо поддерживать не национальный вид промысла, а оленеводство как потенциально очень продуктивную подотрасль животноводства. Например, в Республике Коми сегодня поддержку получают 277 оленеводов, но этой поддержки недостаточно, нужно менять подходы к поддержке северного оленеводства в целом. И теперь мы надеемся на работу коллег из Минсельхоза России, чтобы дать новые возможности для наших оленеводов - и коми, и ненцев. <…> Сегодня в профильной рабочей группе Совета Федерации ведется работа над проектом закона об оленеводстве, который мы внесем в Минсельхоз в ближайшее время", - резюмировала она.