Более 3,2 тыс. рабочих мест планируют создать в новой ОЭЗ "Иваново"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Иваново" появится на площадках в Иваново и Родниках. Планируется создать более 3,2 тыс. рабочих мест.

"В Ивановской области ОЭЗ ППТ "Иваново" появится на площадках в Иваново и Родниках <…> Инвестиционный портфель ОЭЗ на начальном этапе включает пять инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности (четыре текстильных производств и одно мебельное) на сумму более 8,3 млрд рублей. Планируется создать более 3,2 тыс. рабочих мест. Инфраструктура будет построена управляющей компанией за счет частных средств без привлечения бюджетного финансирования", - сказано в сообщении аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, которое прошло под его руководством.

В пресс-службе аппарата добавили, что управлять ОЭЗ планирует управляющая компания частного индустриального парка "Родники", имеющая опыт создания промышленной инфраструктуры и работы с отечественными и иностранными инвесторами.

"Мы в Ивановской области боремся за каждое рабочее место. Создание особой экономической зоны - это инструмент для привлечения инвестиций, пополнения бюджета и, конечно, создания новых рабочих мест. Уверен, что добьемся этой главной цели в самых разных отраслях экономики, естественно, включая ведущую отрасль региона - легкую промышленность", - цитирует пресс-служба губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

Трутнев на заседании отметил, что создание особых экономически зон - это не только новые возможности для субъектов РФ, но и "персональная ответственность глав регионов". Он подчеркнул, что новые ОЭЗ и территории опережающего развития должны стать основой для создания дополнительных точек экономического роста, приносить новые налоги регионам, давать новую высокооплачиваемую работу.