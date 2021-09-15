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Приморье направило заявки на получение инфраструктурных кредитов почти на 21 млрд рублей

Средства планируется вложить в строительство более 2,7 млн кв. м жилья

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Приморский край направил заявки на получение бюджетных инфраструктурных кредитов на сумму почти 21 млрд рублей. В них вошли 11 проектов комплексной жилой застройки, предполагающие строительство и ввод в эксплуатацию более 2,7 млн кв. м жилья, сообщили ТАСС в министерстве строительства региона.

"В рамках поддержки строительной отрасли из инфраструктурного меню, направленного на опережающее развитие инфраструктуры субъектов РФ, в Приморском крае востребованным оказался новый инструмент - бюджетные инфраструктурные кредиты, финансирование по которым подлежит направлению по всем видам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. В этих целях Приморскому краю выделен лимит 9,37 млрд рублей до 2023 года включительно. Приморским краем подготовлено две заявки на получение бюджетных кредитов: в пределах установленного лимита [на 9,4 млрд], а также сверх лимита [на 11,5 млрд], которая будет рассматриваться по методике конкурсного отбора", - сообщили в региональном Минстрое.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании Путина с правительством РФ и руководством "Единой России" заявил, что объем средств по заявкам российских регионов на инфраструктурные кредиты превысил установленный лимит по программе, сейчас на рассмотрении находятся заявки на 490 млрд рублей.

Теги
РоссияПриморский край
Пандемия COVID-19
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