Приморье направило заявки на получение инфраструктурных кредитов почти на 21 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Приморский край направил заявки на получение бюджетных инфраструктурных кредитов на сумму почти 21 млрд рублей. В них вошли 11 проектов комплексной жилой застройки, предполагающие строительство и ввод в эксплуатацию более 2,7 млн кв. м жилья, сообщили ТАСС в министерстве строительства региона.

"В рамках поддержки строительной отрасли из инфраструктурного меню, направленного на опережающее развитие инфраструктуры субъектов РФ, в Приморском крае востребованным оказался новый инструмент - бюджетные инфраструктурные кредиты, финансирование по которым подлежит направлению по всем видам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. В этих целях Приморскому краю выделен лимит 9,37 млрд рублей до 2023 года включительно. Приморским краем подготовлено две заявки на получение бюджетных кредитов: в пределах установленного лимита [на 9,4 млрд], а также сверх лимита [на 11,5 млрд], которая будет рассматриваться по методике конкурсного отбора", - сообщили в региональном Минстрое.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании Путина с правительством РФ и руководством "Единой России" заявил, что объем средств по заявкам российских регионов на инфраструктурные кредиты превысил установленный лимит по программе, сейчас на рассмотрении находятся заявки на 490 млрд рублей.