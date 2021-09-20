Власти Чувашии в течение пяти лет обеспечат жильем до 1,3 тыс. детей-сирот

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ипотечная корпорация Чувашии в течение ближайших пяти лет планирует ввести в эксплуатацию в республике не менее 150 тысяч кв. м жилья, в том числе около 50 тысяч кв. м социального. Это позволит обеспечить жильем до 1,3 тысячи детей-сирот и 480 многодетных семей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"В ближайшие пять лет Ипотечной корпорацией Чувашской Республики планируется ввести в эксплуатацию не менее 150 тысяч кв. м жилья, в том числе социального - до 50 тысяч кв. м, в городах Чебоксары, Новочебоксарск, а также районах Чувашии", - привели в пресс-службе слова главы Чувашии Олега Николаева.

По состоянию на 2021 год в обеспечении жильем нуждаются 1 375 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 483 многодетных семьи.

"Жилищное строительство для данных категорий граждан планируется осуществлять на всей территории Чувашской Республики, включая районы, не представляющие устойчивый финансово-экономический интерес для частных строительных компаний", - процитировали Николаева в пресс-службе.

В период с 2021 по 2026 годы планируется реализовать не менее семи проектов по строительству жилых комплексов и многоквартирных домов. Их общая стоимость составит до 6,5 млрд рублей, собственный капитал корпорации может увеличиться вдвое - с 0,6 млрд рублей до 1,2 млрд рублей.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.