"Каждый человек хотел бы стать птицей". Как в "Калинин парке" спасают животных

Поселок Калинина находится в живописном месте: чтобы до него добраться, мы проехали от Волгограда мимо лесов с вековыми деревьями, маленьких речушек и грибных полян. Здесь, на берегу реки Ахтубы, в 40 км от Волгограда, в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" живут Сергей и Светлана Санжаренко. А вместе с ними — утки, лебеди, гуси, фазаны и даже страусы и павлины, а также карликовые козлики и олени. Некоторые из них попали сюда, когда им угрожала гибель

Стать своей для пеликана "Вы знаете, как я пеликанов приручала? Надевала шапку, по-партизански к ним подползала, ложилась в вольер, чтобы казаться меньше. Потом присаживалась, подкрадывалась потихоньку. И так каждый день по несколько раз. В этом деле главное — терпение", — вспоминает Светлана Санжаренко. Светлана всю жизнь работала в торговле, так что пришлось освоить новую "профессию" — лечить птиц и ухаживать за ними она училась с помощью специализированных форумов в интернете и постоянных консультаций с местной государственной ветеринарной службой. Теперь Малыш и Крошка — такие имена дали птицам — любимицы детей и взрослых. Именно они первыми встречают гостей парка экзотических птиц "Калинин парк" и уже совсем не боятся людей, наоборот — с интересом общаются с посетителями, заигрывают и позируют на камеру.

Описание Розовые пеликаны © Дмитрий Рогулин/ТАСС

А совсем недавно жизнь этих розовых пеликанов — редких краснокнижных птиц — буквально висела на волоске. По поводу Малыша из Ростова-на-Дону, где когда-то жили Светлана и Сергей, позвонили знакомые. В ногу пеликана был загнан огромный рыболовный крючок, из-за чего образовалась опухоль. В природе он бы не выжил. Тогда-то впервые и понадобились консультации с ветслужбой. Светлана Алексеевна сама прооперировала, вылечила птицу и поселила на своем участке минувшей зимой. А уже весной пеликану привезли "подружку" из Калмыкии — самку пеликана сбили лодкой, она чуть было не осталась без крыла. Козлики, олени и спасенные хищники Пара карликовых камерунских козликов, привезенная из Москвы, появилась в "Калинин парке" одними из первых. "Влюбленных" два года назад поселили в маленьком старом домике — именно с ним продавался участок и именно его чуть было не снесли. Теперь это "Дом Карлеона" — малышей назвали Ляпа и Карлеон. В этом году ожидается, что козлики дадут потомство. Такие же надежды возлагают Санжаренко на полуторагодовалых пятнистых оленей — в ноябре у них должен начаться брачный период. В "Калинин парк" они попали совсем маленькими, их купили в месячном возрасте, около полугода Светлана поила малышей козьим молоком.

Описание Пятнистый олень © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Еще одни постояльцы парка — охотничьи фазаны — сами возвращаются на ферму только с наступлением холодов, начиная с декабря. А в теплое время года хозяева отпускают их на волю: Волго-Ахтубинская пойма — привычная для охотничьих фазанов среда обитания. Светлана и Сергей вообще стараются, чтобы их питомцы жили в условиях, максимально приближенных к естественным, — никто тут не сидит в клетках и вольерах, все свободно гуляют по территории, заходя в загоны, в основном только чтобы поесть или отдохнуть. Рацион для питомцев разработан специально, пища выдается в определенные часы, поэтому туристов предупреждают: животных кормить нельзя, так же как и трогать. Именно из контактного зоопарка спасен замученный посетителями белый павлин Пава, у которого к тому же из-за неправильного питания поражена артрозом одна лапка. Первое время птица была настолько травмирована, что проявляла агрессию даже по отношению к хозяевам. Светлана предполагает, что так Пава отходила от психотропных препаратов, которыми ее могли пичкать в зоопарке. Теперь Пава привыкла, что находится в безопасности, и от агрессивности не осталось и следа.

Описание Светлана Санжаренко возле вольера с белыми павлинами и курами © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Птиц-хищников Санжаренко не заводят, но несколько раз им приходилось их спасать и отпускать на волю. Однажды Сергей и Светлана, отправившись в лес за грибами, нашли в траве подбитого орлана — у птицы была сломана лапка. Светлана наложила ему гипсовую лангетку и выхаживала больше двух месяцев. Выздоровевшего орлана отпустили на волю в июле этого года и теперь часто видят парящим над парком или наблюдающим за его питомцами с веток деревьев. "Боялись, что он намерен охотиться на наших птиц, но за все время он ни разу не сделал ни одной такой попытки".

' Дмитрий Рогулин/ТАСС'

В прошлом году гости парка привезли маленького совенка, выпавшего из гнезда. "Я всегда говорю: не везите сов, если они не ранены. Совята часто выпадают из гнезд, но родители будут их выхаживать и не бросят. В неволе же это сделать крайне сложно. Но деваться было уже некуда, мы его приняли". В итоге совенок, которого назвали Филя, стал настолько ручным, что Светлана ходила по участку с ним на плече: "Как пират с попугаем, только с совой. Такая любовь была". Филя свободно летал по территории и не собирался покидать "Калинин парк", пока к нему не стала прилетать "дама". Сова звала его по ночам несколько дней подряд, Филя часто улетал, но всегда возвращался. Но однажды он все же улетел навсегда. Король с павлинами Сергей и Светлана Санжаренко вместе уже 30 лет. Воспитали троих детей, а четыре года назад переселились из Волгограда в деревню. Тогда они и подумать не могли, что всего через несколько лет откроют у себя дома настоящий парк с птицами. Более того, никто из них понятия не имел, как разводить даже самых обычных кур и ухаживать за ними. "Начали готовиться к пенсии — решили, что надо быть ближе к земле, у нас внуки растут. В поисках лучшего места объездили всю Волгоградскую область и приобрели участок в Среднеахтубинском районе в поселке Калинина. Переехали, поставили сначала маленький домик. Говорю мужу: "Разведем с тобой живности, птиц купим интересных — павлинов". Когда действительно у нас появились эти птицы, над мужем подшучивали все знакомые и друзья: "Сидишь тут король с павлинами", — смеется Светлана Алексеевна. На практике оказалось, что ухаживать за пернатой братией не так-то просто — нужна масса знаний. "Я думала, пшеницу посыпала — и все, хватит. А там, оказывается, столько всего нужно! Учились методом проб и ошибок, все сами. Сейчас открыл интернет и все прочитал, только фильтровать информацию нужно", — говорит Светлана Санжаренко. Постепенно супруги так вошли во вкус, что вслед за павлинами стали быстро появляться и другие птицы — домашние и дикие. Большую часть приобретали за свои средства, некоторых привозили на выхаживание. Именно таким образом в будущем "Калинин парке" появились не только пеликаны, но и колпицы, занесенные в Красную книгу России, — молоденькие птицы, когда их нашли, были размером с половину ладони и запутались в рыболовных сетях.

"Позвонили знакомые из Ростовской области. Недолго думая, я поехала за птицами. Кормила фаршем по 8 раз на день, вставала по ночам", — Светлана Алексеевна вспоминает, что выхаживала колпиц как младенцев. Теперь птицы совсем не боятся людей и с важным видом, по-хозяйски расхаживают по дорожкам участка. Изначально все создавалось как частная коллекция, вспоминает хозяйка парка. Теперь на участке в 25 соток обитают более 250 птиц и животных, в том числе редких и вымирающих в природе. В "Калинин парке" живут несколько видов кур: султанки, китайские шелковые, карликовые кохинхины, кубанские несушки. Для водоплавающих обустроили водоемы — сейчас здесь плавают утки хохлатые, бегунки, мандаринки, каролинки, каюги, а также лебеди и ленточные гуси. Есть несколько видов павлинов — белые, яванские, индийские; фазаны — охотничьи, лофура (серебряный фазан); журавли. В уютном загоне живет пара оленей, а в стареньком доме, вместе с которым был куплен участок, поселили карликовых козлов. Взрослые превращаются в детей "Мне кажется, каждый человек хотел бы стать птицей. В детстве же все мечтают летать. Вот мечта сбылась. Всю жизнь я думала: уйду на пенсию, заведу кур. Завела. И поехало! Вместе с курами еще и олени. А потом дети настояли, говорят: "Что ты сидишь на пенсию 11 тысяч". И мы решили открыть нашу ферму для посетителей", — рассказывает Светлана Алексеевна. Так год назад в Волгоградской области появился "Калинин парк" с экзотическими птицами. Для гостей он открыт в теплое время года — с конца весны до начала осени. Зимой пернатые и мохнатые обитатели парка переселяются в теплые вольеры. Хозяева относятся к своим питомцам трепетно — приглашают гостей по предварительной записи строго несколько раз в неделю в определенные часы, чтобы птицы и животные не утомлялись.

Описание Вид на "Калинин парк" © Дмитрий Рогулин/ТАСС