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"Каждый человек хотел бы стать птицей".
"Каждый человек хотел бы стать птицей".
"Каждый человек хотел бы стать птицей".
"Каждый человек хотел бы стать птицей".
"Каждый человек хотел бы стать птицей".

"Каждый человек хотел бы стать птицей". Как в "Калинин парке" спасают животных

© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Поселок Калинина находится в живописном месте: чтобы до него добраться, мы проехали от Волгограда мимо лесов с вековыми деревьями, маленьких речушек и грибных полян. Здесь, на берегу реки Ахтубы, в 40 км от Волгограда, в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" живут Сергей и Светлана Санжаренко. А вместе с ними — утки, лебеди, гуси, фазаны и даже страусы и павлины, а также карликовые козлики и олени. Некоторые из них попали сюда, когда им угрожала гибель

Стать своей для пеликана

"Вы знаете, как я пеликанов приручала? Надевала шапку, по-партизански к ним подползала, ложилась в вольер, чтобы казаться меньше. Потом присаживалась, подкрадывалась потихоньку. И так каждый день по несколько раз. В этом деле главное — терпение", — вспоминает Светлана Санжаренко.

Светлана всю жизнь работала в торговле, так что пришлось освоить новую "профессию" — лечить птиц и ухаживать за ними она училась с помощью специализированных форумов в интернете и постоянных консультаций с местной государственной ветеринарной службой.

Теперь Малыш и Крошка — такие имена дали птицам — любимицы детей и взрослых. Именно они первыми встречают гостей парка экзотических птиц "Калинин парк" и уже совсем не боятся людей, наоборот — с интересом общаются с посетителями, заигрывают и позируют на камеру.

Розовые пеликаны Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Розовые пеликаны
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

А совсем недавно жизнь этих розовых пеликанов — редких краснокнижных птиц — буквально висела на волоске. По поводу Малыша из Ростова-на-Дону, где когда-то жили Светлана и Сергей, позвонили знакомые. В ногу пеликана был загнан огромный рыболовный крючок, из-за чего образовалась опухоль. В природе он бы не выжил.

Тогда-то впервые и понадобились консультации с ветслужбой. Светлана Алексеевна сама прооперировала, вылечила птицу и поселила на своем участке минувшей зимой. А уже весной пеликану привезли "подружку" из Калмыкии — самку пеликана сбили лодкой, она чуть было не осталась без крыла.

Козлики, олени и спасенные хищники

Пара карликовых камерунских козликов, привезенная из Москвы, появилась в "Калинин парке" одними из первых. "Влюбленных" два года назад поселили в маленьком старом домике — именно с ним продавался участок и именно его чуть было не снесли. Теперь это "Дом Карлеона" — малышей назвали Ляпа и Карлеон. В этом году ожидается, что козлики дадут потомство.

Такие же надежды возлагают Санжаренко на полуторагодовалых пятнистых оленей — в ноябре у них должен начаться брачный период. В "Калинин парк" они попали совсем маленькими, их купили в месячном возрасте, около полугода Светлана поила малышей козьим молоком.

Пятнистый олень Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Пятнистый олень
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

Еще одни постояльцы парка — охотничьи фазаны — сами возвращаются на ферму только с наступлением холодов, начиная с декабря. А в теплое время года хозяева отпускают их на волю: Волго-Ахтубинская пойма — привычная для охотничьих фазанов среда обитания.

Светлана и Сергей вообще стараются, чтобы их питомцы жили в условиях, максимально приближенных к естественным, — никто тут не сидит в клетках и вольерах, все свободно гуляют по территории, заходя в загоны, в основном только чтобы поесть или отдохнуть.

Рацион для питомцев разработан специально, пища выдается в определенные часы, поэтому туристов предупреждают: животных кормить нельзя, так же как и трогать. Именно из контактного зоопарка спасен замученный посетителями белый павлин Пава, у которого к тому же из-за неправильного питания поражена артрозом одна лапка. Первое время птица была настолько травмирована, что проявляла агрессию даже по отношению к хозяевам. Светлана предполагает, что так Пава отходила от психотропных препаратов, которыми ее могли пичкать в зоопарке. Теперь Пава привыкла, что находится в безопасности, и от агрессивности не осталось и следа.

Светлана Санжаренко возле вольера с белыми павлинами и курами Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Светлана Санжаренко возле вольера с белыми павлинами и курами
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

Птиц-хищников Санжаренко не заводят, но несколько раз им приходилось их спасать и отпускать на волю. Однажды Сергей и Светлана, отправившись в лес за грибами, нашли в траве подбитого орлана — у птицы была сломана лапка. Светлана наложила ему гипсовую лангетку и выхаживала больше двух месяцев. 

Выздоровевшего орлана отпустили на волю в июле этого года и теперь часто видят парящим над парком или наблюдающим за его питомцами с веток деревьев. "Боялись, что он намерен охотиться на наших птиц, но за все время он ни разу не сделал ни одной такой попытки".

' Дмитрий Рогулин/ТАСС'

В прошлом году гости парка привезли маленького совенка, выпавшего из гнезда. "Я всегда говорю: не везите сов, если они не ранены. Совята часто выпадают из гнезд, но родители будут их выхаживать и не бросят. В неволе же это сделать крайне сложно. Но деваться было уже некуда, мы его приняли".

В итоге совенок, которого назвали Филя, стал настолько ручным, что Светлана ходила по участку с ним на плече: "Как пират с попугаем, только с совой. Такая любовь была". Филя свободно летал по территории и не собирался покидать "Калинин парк", пока к нему не стала прилетать "дама". Сова звала его по ночам несколько дней подряд, Филя часто улетал, но всегда возвращался. Но однажды он все же улетел навсегда.

Король с павлинами

Сергей и Светлана Санжаренко вместе уже 30 лет. Воспитали троих детей, а четыре года назад переселились из Волгограда в деревню. Тогда они и подумать не могли, что всего через несколько лет откроют у себя дома настоящий парк с птицами. Более того, никто из них понятия не имел, как разводить даже самых обычных кур и ухаживать за ними.

"Начали готовиться к пенсии — решили, что надо быть ближе к земле, у нас внуки растут. В поисках лучшего места объездили всю Волгоградскую область и приобрели участок в Среднеахтубинском районе в поселке Калинина. Переехали, поставили сначала маленький домик. Говорю мужу: "Разведем с тобой живности, птиц купим интересных — павлинов". Когда действительно у нас появились эти птицы, над мужем подшучивали все знакомые и друзья: "Сидишь тут король с павлинами", — смеется Светлана Алексеевна.

На практике оказалось, что ухаживать за пернатой братией не так-то просто — нужна масса знаний. "Я думала, пшеницу посыпала — и все, хватит. А там, оказывается, столько всего нужно! Учились методом проб и ошибок, все сами. Сейчас открыл интернет и все прочитал, только фильтровать информацию нужно", — говорит Светлана Санжаренко.

Постепенно супруги так вошли во вкус, что вслед за павлинами стали быстро появляться и другие птицы — домашние и дикие. Большую часть приобретали за свои средства, некоторых привозили на выхаживание. Именно таким образом в будущем "Калинин парке" появились не только пеликаны, но и колпицы, занесенные в Красную книгу России, — молоденькие птицы, когда их нашли, были размером с половину ладони и запутались в рыболовных сетях.

Колпицы Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Колпицы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

"Позвонили знакомые из Ростовской области. Недолго думая, я поехала за птицами. Кормила фаршем по 8 раз на день, вставала по ночам", — Светлана Алексеевна вспоминает, что выхаживала колпиц как младенцев. Теперь птицы совсем не боятся людей и с важным видом, по-хозяйски расхаживают по дорожкам участка.

Изначально все создавалось как частная коллекция, вспоминает хозяйка парка. Теперь на участке в 25 соток обитают более 250 птиц и животных, в том числе редких и вымирающих в природе.

В "Калинин парке" живут несколько видов кур: султанки, китайские шелковые, карликовые кохинхины, кубанские несушки. Для водоплавающих обустроили водоемы — сейчас здесь плавают утки хохлатые, бегунки, мандаринки, каролинки, каюги, а также лебеди и ленточные гуси. Есть несколько видов павлинов — белые, яванские, индийские; фазаны — охотничьи, лофура (серебряный фазан); журавли.

В уютном загоне живет пара оленей, а в стареньком доме, вместе с которым был куплен участок, поселили карликовых козлов.

Взрослые превращаются в детей

"Мне кажется, каждый человек хотел бы стать птицей. В детстве же все мечтают летать. Вот мечта сбылась. Всю жизнь я думала: уйду на пенсию, заведу кур. Завела. И поехало! Вместе с курами еще и олени. А потом дети настояли, говорят: "Что ты сидишь на пенсию 11 тысяч". И мы решили открыть нашу ферму для посетителей", — рассказывает Светлана Алексеевна.

Так год назад в Волгоградской области появился "Калинин парк" с экзотическими птицами. Для гостей он открыт в теплое время года — с конца весны до начала осени. Зимой пернатые и мохнатые обитатели парка переселяются в теплые вольеры. Хозяева относятся к своим питомцам трепетно — приглашают гостей по предварительной записи строго несколько раз в неделю в определенные часы, чтобы птицы и животные не утомлялись. 

Вид на "Калинин парк" Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Вид на "Калинин парк"
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

"Взрослые люди у нас в детей превращаются. Приезжают уставшие, хмурые. А потом у всех настроение появляется. Все улыбчивые становятся, открытые", — говорит хозяйка "Калинин парка".

Плата за посещение символическая. Для посетителей обязательно устраивают экскурсии — рассказывают о редких птицах, животных и о том, как они оказались в "Калинин парке".

Превращать свой проект исключительно в коммерческий Светлана и Сергей не хотят, поэтому для детей до трех лет, многодетных семей, инвалидов без ограничения по возрасту экскурсии бесплатны.

В будущем семья надеется благоустроить участок поймы, примыкающий к их двору, и сделать из этого места большой парк для отдыха, куда смогут приезжать туристы. Но это будет уже совсем другая история.

Василина Борко

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