Власти Петербурга выделят 4,5 млрд рублей на реконструкцию театра "Мюзик-Холл"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Здание театра "Мюзик-Холл" в Санкт-Петербурге, построенное в начале XX века, отреставрируют на средства городского бюджета в течение трех лет. Как сообщила во вторник пресс-служба городской администрации, губернатор Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым, на эти цели будет выделено 4,5 млрд рублей.

"Постановление предусматривает выделение средств из городского бюджета на реконструкцию исторического здания театра "Мюзик-Холл" в Александровском парке. В период 2022-2024 годов на эти цели будет ежегодно направляться 1,5 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств за три года составит 4,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Смольного, фасад здания бывшего Народного дома императора Николая II, где размещается театр "Мюзик-Холл", требует ремонта, изношены кровля и водосточная система. Вопрос о реконструкции театра был поднят еще семь лет назад, в 2020 году проект приспособления для современного использования здания был завершен и прошел государственную экспертизу.

"Помимо масштабных ремонтных работ проведем модернизацию театральных залов и гостевых зон в соответствии с современными требованиями. Обязательно должны быть созданы условия для маломобильных жителей", - привела пресс-служба слова губернатора.

Здание в Александровском парке строилось с 1900 года для размещения Народного дома, названного "Заведением для народных развлечений императора Николая II". В 1912 году комплекс Народного дома был дополнен Оперным залом, который на тот момент был самым большим оперным театром в Европе. В этом корпусе в дальнейшем разместился "Мюзик-Холл".

"Мюзик-Холл" ставит музыкальные спектакли для зрителей разных возрастов, включая постановки для детей. Театр выступает организатором ежегодного международного фестиваля "Опера - всем", который знакомит публику с произведениями зарубежной и отечественной оперной классики в формате open-air. Музыкальный коллектив театра - симфонический оркестр "Северная Симфония" под руководством маэстро Фабио Мастранджело гастролирует в России и за рубежом.