Свыше 1,3 млрд руб. направят на развитие спорта и физической культуры в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 млрд рублей направят в Северной Осетии на развитие спорта и физической культуры до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Также внесены изменения в постановление правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 года № 468 "О государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в РСО - Алания" на 2017-2024 годы. Предусмотрено в общей сложности свыше 1 млрд 353 млн 300 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета составят 1 млрд 146 млн, остальные выделит республика," - говорится в сообщении.

Модернизация направлена на достижение целей и задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В программу включаются мероприятия, направленные на развитие массовых видов спорта, в том числе - создание школьных, студенческих спортивных клубов. Кроме того, предусмотрено улучшение условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Также в рамках программы предусмотрены средства на проведение конкурсов для получения грантов среди некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта.

Врио председателя правительства республики Таймураз Тускаев обратил внимание на необходимость развития на профессиональном уровне не только традиционных для Северной Осетии школ вольной борьбы, футбола, тяжелой атлетики, фехтования, но и других игровых видов спорта - к примеру, волейбола и баскетбола.

"У нас крен в сторону одних видов спорта, тогда как мы забываем про другие, не менее популярные среди жителей республики. К примеру, волейбол и баскетбол. Считаю, что они также заслуживают внимания и развития на профессиональном уровне", - сказал он.