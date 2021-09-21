В Беслан направят 21,2 млн рублей на объекты ЖКХ

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Более 21,2 млн рублей направят до 2024 год на реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в городе Беслан. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"По предложению врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майрана Тамаева, принято распоряжение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в соответствии с которым увеличиваются ассигнования профильному министерству в размере 21 227 843 рубля за счет дотации из федерального бюджета. Средства предназначены на реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных в центре пострадавшего в теракте города", - говорится в сообщении.

В частности, будет проведена реконструкция сетей водоснабжения, ливневой канализации, сетей водоотведения. Врио председателя правительства республики Таймураз Тускаев призвал обеспечить целевое и эффективное использование дополнительных бюджетных ассигнований, выделенных из федерального бюджета на развитие инфраструктуры города.

В результате теракта, совершенного 1-3 сентября 2004 года в школе № 1 Беслана, когда террористы захватили в заложники свыше 1 тыс. 200 человек, погибли 334 человека, в том числе 172 ребенка.