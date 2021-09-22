В Санкт-Петербурге развернули дополнительно 200 коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Больница Святителя Луки в Санкт-Петербурге разворачивает дополнительно 200 коек для пациентов с коронавирусом на случай резкого роста заболеваемости, сейчас уровень госпитализаций в городе остается стабильным. Об этом в среду ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

"Мы разворачиваем дополнительно 200 коек, потому что предполагаем наперед будет или не будет увеличение [распространения] инфекции. Сейчас количество госпитализаций остается на стабильном уровне, нет той волны, которая была в июне и июле", - рассказал он.

Как отметил Сарана, дополнительные места в ковидном корпусе позволят в случае критичной ситуации исключить скопление очередей, максимально маршрутизировать и размещать людей по всему городу. Сейчас пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге принимают 14 стационаров. По данным пресс-службы городской администрации, в городе развернуто 5 313 коек для этой категории пациентов, в стационарах на лечении находятся 4 472 человека.

По словам Сараны, рост инфицированных коронавирусом в Санкт-Петербурге связан с сезонным подъемом заболеваемости. "Рост заболеваемости - это обычная сезонная вещь. Количество инфицированных, которое ежедневно определяет Роспотребнадзор, колеблется около тысячи - это нормально для сезона сентябрь - октябрь. У нас часть людей вернулась с мест отдыха из других регионов, другие регионы тоже, к сожалению, переносят коронавирусную инфекцию. Поэтому они немножко смешались с теми, кто никуда не выезжал", - пояснил он.

Как сообщил первый зампред комитета, сейчас в городе замедлился процесс вакцинации от коронавируса, поэтому комитет по здравоохранению активно призывает пройти профилактику. Он также подчеркнул, что начался сезон ОРВИ, и многие люди уже имеют симптомы заболевания. Поэтому на данный момент нужно делать две прививки - от коронавируса и от гриппа с интервалом в месяц.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 606 116 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 571 738 человек, умерли 21 407. За последние сутки в городе выявили 1 521 случай заражения.