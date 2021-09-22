В Ленобласти запустят маршрут по местам, связанным с Дюма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Новый туристический маршрут по местам, связанным с известными французскими деятелями, появится в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона в среду. Путешественникам расскажут в том числе о писателе Александре Дюма и архитекторе Огюсте Монферране.

"Первыми по маршруту проедут региональные туроператоры 22 и 23 сентября. Путешественники посетят остров Коневец, поселок Кузнечное, города Приозерск и Выборг", - сказали в пресс-службе.

Дюма-отец в 1858 году посетил Кексгольм (ныне Приозерск), и в своих путевых записках он рассказывал о том, как плыл с перевозчиками по Вуоксинскому разливу. "Побывав в поселке Кузнечное, Александр Дюма писал: "Гранитные скалы с очертаниями самыми фантастическими", они напомнили писателю пейзажи "самого гористого из кантонов Швейцарии", - добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что в рамках тура первые туристы совершат пешеходную экскурсию по парку Монрепо, архитектором которого является выдающийся зодчий первой половины XIX века Огюст Монферран. Он родился в предместье Парижа, прожил в России 42 года и принимал участие в том числе в проектировании построек парка Монрепо.

"Источник "Нарцисс" оформлен архитектором в 1820-х годах. Из розового гранита Монрепо по приказу Монферрана были вырублены монолит и все части пьедестала Александрийской колонны", - напомнили в пресс-службе.

Инфотур организовали в рамках проведения в этом году Министерством экономического развития РФ перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции.