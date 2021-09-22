Власти Костромской области сняли ограничения, действовавшие в регионе из-за оспы овец

КОСТРОМА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Костромской области отменили ограничительные мероприятия, введенные ранее из-за очагов оспы овец и коз. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в среду.

В конце июля очаги оспы овец были зафиксированы в Костромском и Нерехтском районах Костромской области.

"На территории региона отменены ограничительные мероприятия по оспе овец и коз. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ситников <…> В настоящее время в Костромской области нет неблагополучных населенных пунктов по оспе овец и коз", - говорится в сообщении.

Мероприятия по ликвидации очагов оспы овец завершились в деревнях Софьино и Зарвино Нерехтского района. В угрожаемой зоне была проведена профилактическая вакцинация животных - всего вакцинированы порядка 6,5 тыс. овец и коз. С владельцами животных специалисты ветеринарной службы провели информационно-разъяснительную работу.

"В течение 36 месяцев после снятия ограничений в угрожаемой зоне на территории Нерехтского, Красносельского, Костромского районов, Костромы и Волгореченска установлен запрет на ввоз и вывоз невакцинированных против оспы восприимчивых животных, за исключением вывоза на убой", - уточняет пресс-служба.