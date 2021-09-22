Ремонт Ладожского моста на федеральной трассе Р-21 "Кола" закончат 11 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Ремонтные работы на Ладожском мосту федеральной трассы Р-21 "Кола", ведущей из Петербурга в Норвегию, закончат 11 октября. На время проведения работ на участке дороги перекрыта одна из двух полос, скорость движения ограничена до 40 км/ч, сообщили в среду в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о том, что работы по восстановлению конструкции деформационного шва на Ладожском мосту через Неву, расположенном на 40 км федеральной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия в Кировском районе Ленинградской области, завершатся 11 октября 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Изначально ремонтные работы на 655-метровом мосту должны были завершиться к 25 сентября. Как отметили в пресс-службе, в ходе работ возникла необходимость дополнительного усиления железобетонной плиты перекрытия моста, из-за чего сроки сдачи были изменены.

До конца проведения работ будет закрыта правая полоса двухполосной дороги в сторону Петербурга. Помимо действующего скоростного лимита на Ладожском мосту установлены временные знаки, водоналивные боны и сигнальные фонари.

Ладожский мост - разводной девятипролетный мост через реку Неву в Ленинградской области, расположенный в 6 км от ее истока и являющийся первым по течению Невы. Построенный в 1981 году мост располагается рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области на 40 км федеральной трассы Р-21 "Кола".