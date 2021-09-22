Число классов на карантине по COVID-19 в Псковской области выросло в 14 раз

ПСКОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Число школьных классов в Псковской области, закрытых на карантин из-за коронавируса, за неделю выросло более чем в 14 раз, до 86. Количество учеников, переведенных на дистанционное обучение, превысило 1,7 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Из-за COVID-19 в Псковской области закрыто 86 классов в 43 школах, 1 738 учеников переведены на дистанционное обучение. В детских садах в карантине по коронавирусу находятся 34 группы в 23 дошкольных учреждениях", - отмечается в сообщении. Ранее, 13 сентября, власти региона сообщали, что на карантине из-за коронавируса находится всего 6 классов и 114 учеников.

По оценке властей, рост заболеваемости "сопряжен со многими факторами, в том числе сезонными". "Это характерно для начала учебного года. Мы видим, что стремительного роста распространения коронавируса в школах в данный момент нет и ситуация находится под контролем. Однако все равно необходимо постоянное внимание со стороны всех участников образовательного процесса, строгое соблюдение всех рекомендаций Роспотрбенадзора и санитарных норм", - цитирует пресс-служба слова и.о. председателя комитета по образованию региона Андрея Ермакова.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 49 197, 42 353 человек выздоровели, 750 человек умерли. В регионе разрешена работа театров и филармоний при условии заполняемости залов на 70% от общего числа мест.