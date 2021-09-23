На Кубани изготовили обрабатывающий центр повышенной точности для авиакосмической отрасли

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в Краснодаре по заказу предприятия авиационного и космического двигателестроения ПАО "ОДК-Кузнецов" изготовил обрабатывающий центр повышенного класса точности, оснащенный числовым программным управлением и предназначенный для замены ряда станков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"Южный завод тяжелого станкостроения произвел оборудование по заказу крупнейшего предприятия авиационного и космического двигателестроения ПАО "ОДК-Кузнецов". Обрабатывающий центр заменяет сразу несколько станков, оснащен числовым программным управлением с передовым набором опций, обладает повышенным классом точности, что позволяет обрабатывать особо сложные детали массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 метров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что обрабатывающий центр успешно прошел проверку на заводе и готов к поставке в Самару.

"ОДК-Кузнецов" является монополистом в производстве двигателей для носителей "Союз" и "Союз-2". Оборудованием завода была оснащена ракета, которая вывела на орбиту корабль "Восток" с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным в 1961 г.

ЮЗТС выпускает обрабатывающие центры для энергетики и машиностроения, ОПК, металлургии. Всего ЮЗТС изготовлены 27 станков, в производстве находятся более 20 агрегатов, в том числе для крупных российских госкорпораций.