Около 100 тыс. га сельхозземель в Крыму остаются неиспользованными

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Общая площадь неиспользуемых земель в Республике Крым, которые требуют вовлечения в сельхозоборот, достигает 100 тыс. гектаров. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк на заседании межведомственной комиссии, говорится в сообщении его пресс-службы.

"Всего, по словам председателя правительства Крыма, в республике остается порядка 100 тыс. га неиспользуемых земель, требующих скорейшего вовлечения в сельхозоборот", - говорится в сообщении.

По словам Гоцанюка, речь идет о земельных участках государственной собственности, которые не переданы в пользование муниципалитетом, но пригодны для ведения сельского хозяйства. "Низкий темп в этом направлении работы связан с процедурой формирования и образования земельных участков", - пояснил председатель Совмина.

Гоцанюк добавил, что в республике также выявлено 62 тыс. га невостребованных земельных долей.

Как ранее ТАСС сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, площадь орошаемых земель в Крыму, который после прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу испытывает связанные с дефицитом влаги проблемы, увеличится более чем на 2,2 тыс. га в текущем году. В 2020 году в сельхозоборот ввели 3,6 тыс. га мелиорируемых земель.