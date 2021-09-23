В древнем поселении Ингушетии восстановят мечеть XIX века, разрушенную в 1944 году

МАГАС, 23 сентября. /ТАСС/. Расположенную в башенном комплексе Эгикал в горном Джейрахском районе Ингушетии мечеть, которая датируется XIX веком и была разрушена в 1944 году, восстановят, сообщили в четверг в пресс-службе комитета по делам молодежи республики.

"В древнем поселении Эгикал Джейрахского района идет восстановление старинной мечети, разрушенной в 1944 году, датируется культурный объект XIX веком. Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия направит волонтеров для оказания содействия в реконструкции старинной мечети. Волонтерский корпус Коммолодежи готов оказать посильную помощь в работах по реставрации старинного объекта культуры", - говорится в сообщении.

За восстановление объекта взялся реставратор из Испании Рамзан Султыгов.

Занимающий 65 тыс. га Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал. Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии.