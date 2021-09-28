Дожди со снегом и сильный ветер ожидаются на севере Хабаровского края и Колыме

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на севере Хабаровского края и в Магаданской области. Об этом сообщается на сайтах ГУ МЧС России по краю и пожарно-спасательного центра области.

"По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС", в связи с выходом циклона в Охотское море 30 сентября и ночью 1 октября прогнозируются осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега усиление ветра", - говорится в сообщении регионального главка МЧС России.

Больше всего непогода затронет Охотский район, где ожидаются сильные осадки, а ветер может усилиться до 22-27 м/с.

Осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придомовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подъемам уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием дорог. Есть риски нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики.

Главам районов направили рекомендации о принятии мер на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.

В граничащей на севере Хабаровского края Магаданской области погода также сильно испортится. На территории региона распространили экстренное предупреждение. 29 сентября в Магадане, местами в Ольском городском округе, на побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер 15-20 м/с. Может идти сильный дождь со снегом.

Сильный ветер и осадки могут привести к обрыву линий электропередачи и линий связи, может быть нарушена работа объектов ЖКХ, не исключен размыв дорог, мостов, дамб.