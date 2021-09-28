Отопление в школах, детсадах и больницах Черкесска включили раньше срока из-за похолодания

ЧЕРКЕССК, 28 сентября. /ТАСС/. Подача тепла в школы, детские сады и медицинские учреждения города Черкесска в Карачаево-Черкесии началась досрочно в связи с резким похолоданием. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэрии города.

"Распоряжением мэра Черкесска дошкольные и образовательные учреждения, а также объекты здравоохранения республиканского центра будут обеспечены теплом с 28 сентября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы и правительства региона отметили, что к 1 октября текущего года должна быть обеспечена 100-процентная готовность теплоснабжающих организаций, а к 15 октября все муниципальные образования республики должны будут получить паспорта готовности.

Отопительный сезон в Карачаево-Черкесии обычно начинается после 15 октября, в зависимости от погодных условий. Каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение о подаче тепла, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов.

По данным Карачаево-Черкесского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник в регионе облачно, местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер восточный 5-10 м/с, днем порывы 11-14 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов Цельсия, в горах местами -2…+3, днем +9…+14, в горах местами +3…+8.