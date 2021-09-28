Минприроды Калужской области создаст Tik-Tok для экогероя Хохули

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области создаст страницу в сети Tik-Tok для вымышленного персонажа Хохули, который используется в различных акциях экологической направленности и набрал популярность среди жителей региона. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Правда, [планируется создание Tik-Tok аккаунта для Хохули]", - ответили в региональном минприроды в ответ на запрос ТАСС.

Имя персонажа Хохуля придумано как производное от выхухоля - насекомоядного животного, по его образу создана и внешность вымышленного героя. Его начали использовать при проведении различных экологических акций в 2019 года, в ведомстве создали страницу экосимвола в Instagram и канал на площадке YouTube. Персонаж рассказывал об экологических проблемах, правилах поведения на природе и коронавирусных ограничениях. Герой также активно взаимодействовал с детьми, которые дети регулярно участвовали в конкурсах, посвящая выхухоли песни, стихотворения и рисунки, но позже популярность Хохули снизилась.

Некоторое время назад жители Калужской области приняли в участие в неофициальном опросе в социальных за сохранение персонажа в качестве экологического героя региона, отдав в его поддержку более 47% голосов. Как сообщили ТАСС в министерстве, после возвращения популярности персонажа Хохулю зовут в гости на мероприятия. "Планируем выезд в экоклассы с лекциями, работу со школьными лесничествами. В общем, возобновляем работу по экопросвещению от нашего героя", - отметили в ведомстве.

По данным областного минприроды, всего придуманы три персонажа для использования в экологических мероприятиях, это Капа - символ чистой воды, Лосяш - символ леса и Хохуля - экогерой.