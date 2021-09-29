Власти Ставрополья сообщили, что в регионе к 2024 году будет перерабатываться 40% отходов

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют к 2024 году перерабатывать 40% отходов, тогда как в текущем году этот показатель составляет 10%. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

"Сегодня на повторное использование направляется более 10% отходов. К 2024 году планируется направлять для вторичного использования до 40% отходов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, на Ставрополье действуют 10 мусоросортировочных линий. Также работают предприятия по переработке отходов и изготовлению изделий из вторсырья: тротуарной плитки, полиэтиленовой пленки, уличной мебели.

Отмечается, что за последние годы в крае развивается инфраструктура в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время в автопарке регоператоров суммарно 455 мусоровозов, 280 из них - новые современные машины, сумма частных инвестиций на приобретение которых составила около 1,8 млрд рублей.

"Развивается инфраструктура накопления отходов. Местные власти совместно с региональными операторами ведут работу по обустройству контейнерных площадок и оснащению их новыми контейнерами. С 2018 года только регоператорами закуплено 19 тысяч контейнеров на сумму 137 млн рублей", - сказано в сообщении.