В Смоленске возобновили подачу холодной воды

ТАСС, 29 сентября. Бригады городского водоканала завершили ремонт трубопровода, из-за прорыва которого днем в среду без холодного водоснабжения оставались более 9,7 тыс. жителей Смоленска. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Специалисты завершили все необходимые ремонтные работы, ведется заполнение системы водой. В ближайший момент водоснабжение вернется во все дома", - говорится в сообщении.

Информация о прорыве трубопровода в Ленинском районе Смоленска поступила в региональное управление МЧС в среду, в зоне отключения холодного водоснабжения находилось 58 многоквартирных и 14 частных домов. Без воды также оставался Смоленский строительный техникум. По данным пресс-службы администрации города, авария произошла на водоводе диаметром 600 мм, заменен 12-метровый участок трубы.