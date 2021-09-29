В Дагестане начал работать образовательный проект "Солнечная школа"

МАХАЧКАЛА, 29 сентября./ТАСС/. Образовательный проект "Солнечная школа" начал работать в Дагестане, сообщает республиканское министерство энергетики и ЖКХ.

"В регионе стартовал образовательный проект "Солнечная школа". "Солнечной школой" стала Шангодинско-Шитлибская средняя школа Дагестана, где была установлена опытная гибридная солнечная станция на 1,8 кВт с накопителями энергии", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что проект создан с образовательной целью и представляет собой обучающую программу, позволяющую учащимся и учителям школ более детально ознакомиться с солнечной энергетикой и экологически чистыми источниками энергии, а также на практике испытать современные технологии.

"Кроме того, СЭС обеспечивает бесперебойную работу насосного оборудования в школе. Разработку обучающего курса для школьников осуществлял проектный офис по развитию возобновляемой энергии в Дагестане при Минэнерго и ЖКХ региона", - добавили в ведомстве.