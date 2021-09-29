Реконструкцию дорог проведут в курортной зоне Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют провести реконструкцию нескольких крупных дорог и построить новые трассы в курортной зоне Кавказских Минеральных Вод по программе комплексного развития территории. Об этом сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края.

"Первая болевая точка Кавминвод, которой начнем заниматься, двухполоска между Минеральными Водами и Пятигорском, один раз ехал там 2,5 часа, расширим. Дорога Минеральные Воды - Кисловодск - расширяем. Следующая болевая точка - транспортная инфраструктура двух наших сложных городов Пятигорск и Кисловодск. В Кисловодск ведет одна дорога - она и въездная, и выездная, и проездная, два обхода начали проектировать. Город Пятигорск - Бештаугорское шоссе, начали проектировать", - сказал он.

В программу комплексного развития также вошли создание третьей очереди курортного парка в Ессентуках, канатной дороги в Железноводске, реставрация дорог в курортной зоне Пятигорске и реконструкция самой курортной зоны. В городах также проведут благоустройство водоемов.

"Следующий вопрос - развитие водных гладей по примеру Железноводска. В городе Пятигорске это Новопятигорское озеро, в Ессентуках городское озеро, Старое озеро в Кисловодске. Конечно, их надо обустраивать. Делаем проектирование, включили их в программу", - отметил Владимиров.

Ранее правительство РФ утвердило перечень мероприятий по развитию Кавказских Минеральных Вод, на комплексное развитие городов-курортов до 2026 года планируется направить более 50 млрд рублей. В перечень мероприятий по развитию региона вошли 24 проекта, которые послужат решению первоочередных проблем. Речь, в частности, об улучшении состояния инженерной и коммунальной инфраструктуры, ремонте дорог, привлечении инвестиций в объекты санаторно-курортного комплекса, создании общественных пространств.