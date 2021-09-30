В Минэнерго заявили, что газификацию Северной Осетии можно завершить до 2025 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Технически возможную газификацию Северной Осетии можно завершить до 2025 года при сохранении текущих высоких темпов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минэнерго со ссылкой на министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

В четверг Шульгинов находится с рабочей поездкой в Северной Осетии. Он провел заседание штаба по газификации Северной Осетии - Алании с участием главы региона Сергея Меняйло.

"Если руководством региона и оператором будут сохранены столь высокие темпы, то, уверен, мы завершим технически возможную газификацию Северной Осетии - Алании до 2025 года. Важно продолжать исполнять поручение президента, провести все необходимые процедуры для прокладки "последней мили", - цитирует пресс-служба Шульгинова.

В республике газифицировано порядка 90% населенных пунктов. Как отмечается, это один из самых высоких показателей в России.